4-14 yaş arası çocukların eğlenerek ve öğrenek gerçek dünyayı keşfetmelerini sağlayan KidZania İstanbul’da çocuklarınızla birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek ister misiniz?





Akasya Acıbadem içindeki KidZania’da çocuklar, 60’tan fazla aktivite alanında, kendi becerilerine ve ilgi alanlarına uygun 90’dan fazla rol üstlenerek, diledikleri meslekleri seçebiliyor. Gerçek bir şehir düzenlemesi içinde çocuklar, kendi boylarına uygun olarak tasarlanmış hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi çok sayıdaki aktivite alanında farklı deneyimler yaşıyorlar. KidZania İstanbul’un, giriş katında yer alan, çocukların birbirinden renkli ve eğlenceli KidZania oyuncaklarını satın alabileceği KidZania İstanbul National Store adında bir mağazası da bulunuyor.KidZania İstanbul’u yaz dönemi boyunca; Pazartesi günleri hariç her gün 11:00-18:30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.