Hayatınızda size göre hayali, çocuğunuza göre son derece gerçek biri var! Çocuğunuz onunla çay partileri düzenliyor, konuşuyor, oynuyor, parka gittiğinizde salıncakta onu da sallamanızı istiyor. Acaba bu durum sizi korkutmalı mı?



Yazı: Burçin Öztınaz

* Bebeğimle Elele dergisinden alınmıştır.



Çocukların hayali arkadaşı bazen oyuncak bir bebek, bazen peluş bir ayıcık, bazen de tamamen görünmez olabiliyor. Hatta bazen bu hayali arkadaşlar sayıca birden fazla da oluyor. Uzman Pedagog Nilçin Doyran Bengisu, “Hayali arkadaş her çocuğun yaşayabileceği, normal gelişim döneminin bir parçasıdır. Hayali arkadaş kavramı, çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini desteklemesi açısından çok önemlidir” diyor ve hayali arkadaşın çocuklarda 3-5 yaş arasında ortaya çıkabildiğini, çocuk ilkokula başladığı zaman ise bitmiş olması gerektiğini belirtiyor.

Sık rastlanan bir durum

Çocuğunuzun hayali bir arkadaşının olması sizi endişelendiriyor mu? Hemen içinizi rahatlatabilirsiniz çünkü bu, masum ve eğlenceli bir oyun ve çocuğun hayal dünyası ile gerçek yaşantısının içe içe geçmesi ile karakterize sık karşılaşılan bir durum.

Hayali arkadaşın artıları

Hayali arkadaşların çocuklara özellikle korku, kaygı gibi duygularla baş etme konusunda olumlu etkileri var. Uzman Pedagog Nilçin Doyran Bengisu, “Çocuklar hayali arkadaşları ile aslında bizlere iç dünyalarını yansıtırlar. Hayali arkadaş, çocuğa yaşamındaki stres faktörleri ile baş etmeyi öğretir, problem çözme becerisini arttırır, korkularını yenmesine yardımcı olur. Çocuğun duygularını anlamak için ailelere de ipuçları verir” diyor.

Arkadaşı hakkında anlattıklarını çok iyi dinleyin

Burada size düşen çocuğunuzu dinlemek, soru sormada abartıya kaçmadan, anlattıklarındaki ipuçlarını iyi yakalamak. “Saçmalama”, “Öyle bir şey yok” gibi sözlerle yaklaşmanız ise yapabileceğiniz en büyük hata. Uzman Pedagog Nilçin Doyran Bengisu, bu konuda ailelere şu önerilerde bulunuyor: Çocuğun hayali arkadaşı ile ilgili anlattıkları aile tarafından çok iyi dinlenmeli çünkü çocuk kendi iç dünyasını hayali arkadaşı üzerinden anlatarak ipucu veriyor olabilir. Aileler, çocuklarının hayali arkadaşlarının olduğunu anladıklarında ya da çocukların odalarında tek başlarına olmalarına rağmen konuşmalarını duyduklarında endişelenebilirler. Dışarıdan bakıldığında endişe verici bir durum gibi gözükse de aslında bu durumun belli bir yaş aralığında normal kabul edilebileceğini bilmeleri onları rahatlatacaktır. Öncelikle hayali arkadaş tehlikeli değildir. Bunun için çocukları rahat bırakmak, çok soru sormamak, asla eleştirmemek veya inkar etmemek gerekir.Cezalandırıcı tutum ya da çocuğu yalancılıkla suçlamak çocuğun bu duyguları bastırmasına sebep olabileceği gibi hayali arkadaşı ile konuşmalarını saklayacaktır.

Okula başladığında onunla vedalaşmış olmalı

Uzman Pedagog Nilçin Doyran Bengisu, “Nasıl ki çocuklarda hayali arkadaşın olması normal karşılanıyorsa yine ilkokul dönemi başlamadan çocuğun artık hayali arkadaşının ortadan yavaş yavaş kaybolması gerekir. Çocuk okula başladığında yaşıtları ile zaman geçirip, oyun oynamanın daha eğlenceli olduğunu anlar ve zamanla hayali arkadaş unutulur. Çocuğun hayali arkadaşı ya kendiliğinden ortadan kaybolur ya da dönmeyeceği uzun bir tatile çıkar. Bu sürecin uzaması ya da yaşıtlarıyla zaman geçirmeyi istememesi durumunda bir uzmandan yardım alınmalıdır” diyor. Ayrıca çocuğunuzun hayali arkadaşı dışında hiç arkadaşı yoksa, sosyal ortamlarda bulunması ve yaşıtlarıyla iletişim kurması için onu desteklemeye çalışmanız da şart. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise çocuğunuzun yaptığı kötü davranışlar için sorumluluğu hayali arkadaşına yüklemesine engel olmanız.