Uykusunun peşine düşen bir çocuğun fantastik macerasını anlatan resimli kitap Uykum Kaçtı, 18 Kasım’da hep kitap etiketiyle raflarda yerini alacak.

Ayla Çınaroğlu’nun yazdığı Uykum Kaçtı’yı usta ressam, illüstratör Mustafa Delioğlu resimledi. Dört gözle uykuya dalmayı beklerken uykusu kaçan bir çocuğun, “Dur bakalım nereye gidiyorsun böyle?” diyerek uykusunun peşine düşmesini anlatan kitap, fantastik öğeleriyle de dikkat çekiyor. Uykusunun izinde Ay ile yeryüzü, göl ile ev arasında mekik dokuyan bu çocuğun hikâyesi görseliyle tam bir bütünlük sergiliyor. Ödüllü yazar Ayla Çınaroğlu’yla ödüllü illüstratör, usta ressam Mustafa Delioğlu’nun ortak çalışması olan Uykum Kaçtı, küçük okurları eğlenceli bir maceraya davet ediyor.

