Çocuğunuzun televizyon karşısında vakit geçirdiği saatleri kitap okuyarak geçirmesini istemez miydiniz? Sergilediğiniz tutum ve davranışlarla okumasına destek olmak elinizde.

Çocuğunuzun televizyon karşısında vakit geçirdiği saatleri kitap okuyarak geçirmesini istemez miydiniz? Sergilediğiniz tutum ve davranışlarla okumasına destek olmak elinizde.







1. Okuma alışkanlığının temeli aile içinde atılıyor. Bu yüzden ona örnek olmanız çok önemli. Yoksa siz boş vakitlerinizi televizyon karşısında veya internette geçirirken onun bir kitap kurdu olmasını mı bekliyorsunuz?

2. Çocuklar, aile bireyleriyle yapılan aktiviteleri ve rutinleri sever. Siz de birlikte okuma saatleri düzenleyerek onun okuma alışkanlığı edinmesini sağlayabilirsiniz.

3. Kitapların çeşitliliğini keşfetmesi, ilgi alanına girenleri rahatça bulması için birlikte çocuk kitapçılarında ve kütüphanelerde vakit geçirmeyi unutmayın.

4. Ona odasında bir kitap köşesi yaratın veya kütüphanenizin bir bölümünü onun kitapları için ayırın. Kendisinin düzenlediği, üzerine isminin yazılı olduğu etiketler yapıştırdığı kitapları olması hoşuna gidecektir.

5. Kitaplarla ilgili sohbet edin. Kahramanlarla ilgili sorular sorun, "sen olsan ne yapardın?" gibi sorularla düşünmeye yöneltin.

