Çocukların sağlıklı gelişim sürecindeki en önemli faktör sağlıklı ve dengeli beslenmedir.

Anne karnında başlayan beslenme serüveni bebeklik dönemi ile birlikte çocukların, zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi destekler. Bu nedenle vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin karşılığı olan sebze tüketimine özen gösterilmesi gerekir. Ancak sebzeler çocukların tercih ettiği lezzetler arasında yer almadığı için, annelerin çocuklarının sağlıklı gelişimi için beslenme alışkanlıklarına bir şekilde sebzeleri dahil etmesi gerekir. Bu nedenle annelerin çocuklarına sebze yemeye teşvik edecek, birkaç püf noktasına ihtiyacı olacaktır.

1) Sebze yemeklerini sevdirmeye çalışın

Lezzet açısından çocukların damak tadına pek uygun olmayan sebze yemekleri, içerdiği vitamin ve minerallerle aslında çocukların tüketmesi gereken önemli bir besin topluluğudur. Bu nedenle öncelikle çocuklarınıza sebze yemeklerini sevdirmeniz gerekir. Ancak bu konuda ısrarcı olmamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde sebzelerden daha çok uzaklaşmasına neden olabilirsiniz.

Sebzeleri yoğurt ile beraber ya da çorba içine dahil ederek, kolaylıkla yedirebilirsiniz. Özellikle demir açısından zengin olan ıspanağı pişirdikten sonra yoğurt eşliğinde veya çorba halinde sunabilirsiniz. Bunun dışında çocuğunuzun ilgisini çekebilecek sunumlarla yemeğe teşvik edebilirsiniz.

2) Sebzelerin faydalarından bahsedin

Çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimi için önemli rol oynayan sebzelerin, tüketilmesinin gerektiği konusunda çocuğunuzu bilgilendirin. Bu konuda betimleme, örnek ya da hikayelerle dikkati çekerek, yemesinin ne kadar önemli olduğu gerçeği ile hemfikir sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında ısrar yerine özendirilmeye çalışılması daha doğru bir davranıştır. Çocuklar genellikle yaşıtları ile yarış içerisindedir. Genellikle güç ve beceri konusunda yarışan çocuklar kabak, ıspanak, pırasa ve yeşil fasulye gibi lifli sebzelerin tüketerek, daha güçlü olabilecekleri konusunda ikna edici olabilirsiniz. Bu döngü zaman içerisinde alışkanlığa dönüşerek, çocuklarınızın sebze yemeklerini sevmesine yardımcı olacaktır.

3) Sebzeleri beraber yıkayın

Çocuklarınız ile birlikte mutfakta olmaktan çekinmeyin. Onun tüketeceği besini daha iyi tanımasına yardımcı olun. Beraber görev dağılımı yaparak sorumluluk duygusunu da aşılayabilirsiniz. Yemek istediği sebzeyi kendi sorumluğuna dahil ederek, yıkamasına ve hazırlamasına izin verin. Bu sayede eğlenceli bir bakış açısı ile lezzetli bir sebze yemeğinde kendi katkısının da olduğunu düşünerek, sevmesine yardımcı olabilirsiniz.

4) Sebzeleri süslemede kullanabilirsiniz

Çocuğunuzun sevdiği bir yemeğin üzerine ya da tabağın kenarına haşlanmış sebze parçalarını yerleştirebilirsiniz. Böylece renkli bir bakış açısı ile ihtiyacı olan vitaminleri almasını sağlayabilirsiniz.

5) Ödüllendirme yöntemi

En sık uygulanan yöntemlerden biri olan ödüllendirme, beslenme konusunda da yardımcı olacaktır. Eğer sebze yemeğini bitirirse istediği bir tatlıyı, oyunu ya da herhangi bir aktiviteyi yapabileceği konusunda ödül koyabilirsiniz. Bu sayede ödülü için sebze yemeğini tüketmeyi kabul edecektir. İlerleyen dönemlerde sağlıklı gelişimi için sebze alışkanlıklarını kazanmış olacaktır.

Kaynak: http://www.superanne.org/cocuklara-sebze-yedirmenin-yollari









