Çocuklarda böbrek taşına dikkat!

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Ülkemizde çocukluk çağında böbrek taşına sık rastlanıyor…

Ülkemizde görülen böbrek taşı hastalarının %17’sinin çocuklardan oluştuğunu biliyor muydunuz?

Bu konuda bilgi aldığımız Biosan sorumlu hekimi uzman Dr.Okan Gökhan şöyle diyor “Böbrek veya idrar yollarında taş saptanan her çocuğa mutlaka metabolik değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme, tedavi ve takip açısından çocukluk çağı taş hastalığı çocuk doktoru, çocuk nefroloğu ve çocuk ürologlarının işbirliğini gerektirir. Tüm değerlendirmeler sonrası bebek ve çocuk hastalarda şok dalgalarının küçük bir alana odaklanması ve çevre dokuların zarar görmesi engellenerek tedavi edilebilir. Tedavinin ultrason eşliğinde yapılması bebek ve çocuk hastaların radyasyona maruz kalmasını önler. 4 yaşın altındaki çocuklarda ise anestezi uygulamasını tercih ediyoruz. Taş kırma operasyonu tercih edecek hastalar muhakkak cihazın küçük odaklı olduğundan emin olmalı ve çocuklarını tecrübeli ellere teslim etmelidir”



Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu taş habercisi olabilir

Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı habercisi olabilir. Özellikle ebeveynlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Okul öncesi çocuklarda huzursuzluk, huysuzluk, ayaklarını karnına çekerek cenin pozisyonuda ağlamalar, karın ağrısı tespit ettiğinizde hemen konusunda uzman bir hekime başvurmalısınız.



Taş oluşumunu önlemek için ne yapmalısınız?

Böbrek taşları oluşumunu önlemek için en önemli faktör bol su tüketimi. Özellikle çocukların günlük yaşamlarında harcadıkları enerji ve su kaybı düşünüldüğünde,yetişkinlere oranla daha yüksek.Bu nedenle konunun uzmanı Biosan sorumlu hekimi uzman Dr Okan Gökhan’a göre çocuklar için alınması gereken miktarlar şöyle;

1-3 yaş arasındaki çocuklar: 1.3 litre?

4-8 yaş arasındaki çocuklar: 1.4 litre?

9-13 yaş arasındaki çocuklar: 2.1 litre kızlar / 2.4 litre erkekler?

14-18 yaş arasındaki çocuklar: 2.3 litre kızlar / 3.3 litre erkekler



Top oynamak, koşmak, zıplamak yanlış değil

Biyosan sorumlu hekimi uzman Dr Okan Gökhan’a göre, çok küçük boyuttaki böbrek taşlarını düşürmek için koşan, zıplayan, ip atlayan, voleybol, basketbol oynayan, koşu bandında yürüyen kişi aslında çok yanlış bir şey yapmıyor ve aslında taş düşmesini kolaylaştırıyor.





Böbrek taşından korunmak için bunları yapın!

• Günde en az 3 litre su için. Yaz aylarında ise 3 litreden fazla su içmeye gayret edin.

• Bol miktarda kalsiyum içeren yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Süt ve sütlü besinleri; çay ve kakao gibi içecekleri; çikolata, ıspanak ve maydanoz gibi yiyecekleri; kuru yemişleri ve aşırı C vitaminini kısıtlayın.

• D vitamini takviyesi alırken doktora danışın

• Ançuez, sardalya ve sakatat gibi ürik asit seviyelerini arttıran yiyecekleri yemeyin.

• Düşük proteinli diyet uygulayarak vücudunuzdaki ürik asit miktarını sınırlayın.

• İçeriğinde kalsiyum bulunan mide asidini giderici ilaçları alırken dikkatli olun

• Günde 3 gramdan fazla olmamak kaydıyla tuz alımını kısıtlayın.



