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Çocuklarda diş bakımı önemli

Çocukluk ve ergenlik çağında önemsenmeyen ve ihmal edilen ağız ve diş sağlığı ilerleyen yaşlarda daha büyük problemlere neden olabiliyor.

"Düzenli hekim kontrolü, yapılan dolgular, çocuğun hekim ile ilişkisinden kaynaklanan bilinçlenme, diş fırçalamanın alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileride rahat etmesini sağlayacak olan en büyük kazançlardır" diyen Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Selma Kurtoğlu, “Genel anlamda çocukluk çağında yapılan koruyucu hekimlik uygulamaları, sürecin daha az zahmetli, daha az masraflı ve daha az ağrılı olmasını sağlar. Bu nedenle 0-18 yaş diş sağlığı ağırlıklı koruyucu hekimlik olmak üzere tedavilerde başta masraflı gibi görünse de uzun vadede masrafların azalmasına, kişilerin hem maddi hem de manevi açıdan rahat etmesini sağlayarak, gelecek nesillerin sağlıklı olması olmasını sağlayacaktır” diyor.

  • Çocukluk çağında diş hekimi ile kurulan diyalog çocuğun hayatı boyunca rahat etmesini sağlar. Herhangi bir problem olmadan da diş hekimi muayenesi çocuğun ortama alışmasını sağlar. Düzenli olarak gittiği bir muayenehane, iyi ilişki kurduğu bir diş hekimi onu pek çok problemden kurtarır.
  • Ağız ve diş sağlığı çocuğun beslenmesini etkileyebilir. Çocuk sert besinler yemekten kaçar, yemekten sonra oluşan gıda sıkışmaları ağrılara neden olur. Çocuk için yemek yemek bir eziyet haline gelir. Sürekli enfekte dişler, çocuğun genel sağlığı için çok sakıncalıdır. Lokal enfeksiyon odaklarının bulunması, sık sık antibiyotik kullanması tercih edilmez. Bu nedenle yapılan çekimlerden dişsiz kalan çocuk yemek yiyemez. Bunun gibi olumsuz bir döngü çocuğun hem vücut sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkiler.
  • Kontrol altında tutulan çocuğun süt dişlerinde oluşan çürüklerin erken tespiti sorun büyümeden tedavi şansı verir. 6 yaş civarında süren sürekli azı dişlerinin çürükten korunması için fissür örtücüler uygulanarak çürükler engellenir.
  • Ortodontik açıdan kemik gelişimindeki bozukluklar erken tespit edilirse daha kısa ve basit tedbirlerle ile sorunların büyümesi önlenebilir. İhmal edilir ve önemsenmezse ilerleyen dönemde kısmen ortodontik tedaviyle ya da ameliyatlarla düzeltilebilir. Süt dişlerini erken dönemde kaybeden çocuklarda yer tutucu uygulanmaz ise sürekli dişlerin çene kemiğinde dizilişi gelecekte bozulacağından, ciddi ortodontik tedavilere ihtiyaç duyacaktır. Bu maddi kayıpların yanı sıra zaman kaybına da sebep olacaktır. Çocuklarda 12-13 yaş sürekli dişlerin ağız içinde tamamen yer aldığı dönemdir. Ortodontik tedavide kemiksel müdahaleler bu zamandan önce yapılır. Çünkü bu dönemden sonra kemiksel kaynaklı sorunlar kısmen ortodontik tedaviyle ya da ameliyatlarla düzeltilebilir.
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