"Düzenli hekim kontrolü,
yapılan dolgular, çocuğun hekim ile ilişkisinden kaynaklanan bilinçlenme, diş
fırçalamanın alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileride rahat
etmesini sağlayacak olan en büyük kazançlardır" diyen Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Selma Kurtoğlu, “Genel anlamda çocukluk çağında yapılan koruyucu hekimlik uygulamaları, sürecin daha az zahmetli, daha az
masraflı ve daha az ağrılı olmasını sağlar. Bu nedenle 0-18 yaş diş sağlığı
ağırlıklı koruyucu hekimlik olmak üzere tedavilerde başta masraflı gibi görünse
de uzun vadede masrafların azalmasına, kişilerin hem maddi hem de manevi açıdan
rahat etmesini sağlayarak, gelecek nesillerin sağlıklı olması olmasını
sağlayacaktır” diyor.
- Çocukluk çağında diş hekimi ile
kurulan diyalog çocuğun hayatı boyunca rahat etmesini sağlar. Herhangi bir problem olmadan
da diş hekimi muayenesi çocuğun ortama alışmasını sağlar. Düzenli olarak
gittiği bir muayenehane, iyi ilişki kurduğu bir diş hekimi onu pek çok
problemden kurtarır.
- Ağız ve diş sağlığı çocuğun
beslenmesini etkileyebilir. Çocuk sert besinler yemekten kaçar, yemekten sonra
oluşan gıda sıkışmaları ağrılara neden olur. Çocuk için yemek yemek bir
eziyet haline gelir. Sürekli enfekte dişler, çocuğun genel sağlığı için çok
sakıncalıdır. Lokal enfeksiyon odaklarının bulunması, sık sık antibiyotik
kullanması tercih edilmez. Bu nedenle yapılan çekimlerden dişsiz kalan
çocuk yemek yiyemez. Bunun gibi olumsuz bir döngü çocuğun hem vücut
sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkiler.
- Kontrol altında tutulan çocuğun
süt dişlerinde oluşan çürüklerin erken tespiti sorun büyümeden tedavi
şansı verir. 6
yaş civarında süren sürekli azı dişlerinin çürükten korunması için fissür
örtücüler uygulanarak çürükler engellenir.
- Ortodontik açıdan kemik
gelişimindeki bozukluklar erken tespit edilirse daha kısa ve basit tedbirlerle
ile sorunların büyümesi önlenebilir. İhmal edilir ve önemsenmezse ilerleyen dönemde kısmen ortodontik tedaviyle ya da ameliyatlarla düzeltilebilir. Süt dişlerini erken dönemde kaybeden çocuklarda yer
tutucu uygulanmaz ise sürekli dişlerin çene kemiğinde dizilişi
gelecekte bozulacağından, ciddi ortodontik tedavilere ihtiyaç duyacaktır. Bu
maddi kayıpların yanı sıra zaman kaybına da sebep olacaktır. Çocuklarda 12-13
yaş sürekli dişlerin ağız içinde tamamen yer aldığı dönemdir. Ortodontik
tedavide kemiksel müdahaleler bu zamandan önce yapılır. Çünkü bu dönemden sonra
kemiksel kaynaklı sorunlar kısmen ortodontik tedaviyle ya da ameliyatlarla
düzeltilebilir.