Çocuğunuzu diş hekimine götürmekte güçlük yaşıyor hatta kendiniz bile dişçi koltuğuna otururken sıkıntı çekiyorsanız, artık rahat bir nefes alabilirsiniz...

Diş problemleri ve diş tedavi süreci her yaş grubundaki insanı etkileyebiliyor. Özellikle çocuklar, tedavi sırasında acı duymaktan ve işlem sırasında kullanılan cihaz seslerinden tedirginlik yaşayabiliyor. Bu da genellikle diş tedavilerinin ertelenmesine neden olabiliyor. Ancak son dönemde diş çürükleri ve diş ağrıları gibi rahatsızlıkları tedavi etmede kullanılan lazer yöntemleri, çocuklar başta olmak üzere dişçi korkusu olan herkeste korku hissini azaltıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, “Lazer tedavi uygulaması esnasında hastalar, ağız içine baskı veya ağrı hissetmeden steril bir ortamda diş problemlerinden kurtulabiliyor.” diyor.

Diş çürüklerine Dental Lazer

Her alanda kendini gösteren teknolojik yenilikler diş hekimliği alanında da tedavi sürecini kolaylaştırıyor. Özellikle diş sağlığı alanında güncel tedavi yöntemlerinden biri olan dental lazer teknolojisi, son dönemlerde dikkat çekiyor. Bu yöntem, hekimin daha kaliteli bir tedavi uygulamasını sağlarken, hastanın da korkularının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.