Diş problemleri ve diş tedavi süreci her yaş grubundaki insanı etkileyebiliyor. Özellikle çocuklar, tedavi sırasında acı duymaktan ve işlem sırasında kullanılan cihaz seslerinden tedirginlik yaşayabiliyor. Bu da genellikle diş tedavilerinin ertelenmesine neden olabiliyor. Ancak son dönemde diş çürükleri ve diş ağrıları gibi rahatsızlıkları tedavi etmede kullanılan lazer yöntemleri, çocuklar başta olmak üzere dişçi korkusu olan herkeste korku hissini azaltıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, “Lazer tedavi uygulaması esnasında hastalar, ağız içine baskı veya ağrı hissetmeden steril bir ortamda diş problemlerinden kurtulabiliyor.” diyor.
Diş çürüklerine Dental Lazer
Her alanda kendini gösteren teknolojik yenilikler diş hekimliği alanında da tedavi sürecini kolaylaştırıyor. Özellikle diş sağlığı alanında güncel tedavi yöntemlerinden biri olan dental lazer teknolojisi, son dönemlerde dikkat çekiyor. Bu yöntem, hekimin daha kaliteli bir tedavi uygulamasını sağlarken, hastanın da korkularının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.
Çocuklarda dişçi korkusuna son
Çocukların diş hekimi ile tanışması ve ilk tedavi seansları çoğu zaman zorlu geçebiliyor. Dişçi koltuğunun yaşattığı gerginlik ve tedavi gereçlerinin verdiği korku da çocukların diş tedavisine yaklaşımlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle yapılan işlemin mümkün olduğunca çocuğa rahatsızlık vermemesi, ileride doğabilecek diş hekimi ve diş tedavisi fobisinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Dental lazerler ile yapılan diş tedavileri de, çocuklarda ağrılı bir işlemden ziyade eğlenceli bir uygulama izlenimi bırakabiliyor.
Anestezisiz tedavi olanağı
Dental lazerler ile yapılabilen tedavilerin başında diş çürükleri geliyor. Hastalar, bu tedavi esnasında, geleneksel uygulamalardaki gibi bir ağrı, basınç ve titreşim hissetmiyor. Lazer tedavisi büyük çoğunlukla anestezi olmaksızın tamamlanabiliyor.
Hızlı iyileşme süreci
Gelişimini tamamlayamayan dişlerin, diş eti kısmı kaldırılarak ağızda daha rahat çıkmasına olanak sağlanıyor. Dudak ve dil bağlarının (kas ataçmanları) serbestleştirilmesi gibi diş etini kapsayan işlemler de, dental lazerler ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, tedavi yaralarının iyileşme süreci de geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve ağrısız geçiriliyor. Dental lazerler, genel olarak 2’ye ayrılıyor. Bunlardan biri; yalnızca yumuşak dokuda, diğeri ise, diş sert dokularında işlem yapabilen yani çürük dokuyu temizleyebilen lazerlerdir.
Dental lazer eğitimi alan hekimler tercih edilmeli
Diş hekimliği branşı içinde, dental lazer alanında bir uzmanlık birimi olmamakla birlikte bu konuda verilen kurslarda eğitim almış hekimler bulunuyor. Dental lazer tedavisi yaptırırken, mutlaka bu alanda eğitim almış hekimleri tercih etmek gerekiyor.