Çocukların özelikle okul döneminde alay konusu olmalarına yol açarak psikolojilerinin bozulmasına sebep olan kepçe kulak, erken teşhisle önlenebiliyor.

Her 20 kişiden birinde görülen kepçe kulak probleminin tedavisi ile ilgili bilgiler veren Medical Park Fatih Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, “Anne babalar çocuklarının gelecekte ‘kepçe kulak’ olmalarını istemiyorsa, bu sorunu fark ettiklerinde bebeklerinin doğumundan itibaren ilk 3 ay içinde bir uzmana başvurması gerekiyor. Kepçe kulak sorunu toplumda pek bilinmese de, yeni doğan bebeklerde birtakım özel bandaj ve sargılama yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan düzelebilmektedir” diyor.

Kepçe kulak, toplumda yaklaşık yüzde 5 görülme sıklığıyla en sık görülen kulak kepçesinin kafaya olan uzaklığının artmasıyla ortaya çıkan doğumsal kulak şekil bozukluğu olduğunu ifade eden Altıntaş, günümüzde lokal ya da genel anestezi altında yapılan operasyonlarla düzeltilebilen kepçe kulak sorunu ile ilgili bilgiler verdi...

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLİYOR

Genellikle her iki kulakta görülmekle birlikte nadiren tek taraflı olabilen kepçe kulak, sağlık açısından herhangi bir problem yaratmamakla birlikte psikolojik problemlere zemin hazırlayabiliyor. Özellikle okulda çocukların kendi aralarında espri konusu haline getirebildikleri bir gerçek. Bu durum, gelişme çağında olan çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor bu nedenle, kepçe kulak sorununun sadece basit bir kozmetik problem olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

SEBEBİ KULAK KIKIRDAĞININ AŞIRI GELİŞİMİ

Normalde, kulak kepçesinin üst kısmının kafaya uzaklığının 2 cm’yi geçmemesi gerekiyor. Burnun uzun ekseni ile kulağın uzun ekseni birbirine paralel, kulak kepçesinin üst kenarı ile kaşın yanlarda bitim noktası ayni seviyede, kulak memesinin yüze yapışma yeri ile burun kanatlarının yüze yapışma yerleri aynı seviyede olmalı. Kepçe kulak sorununda çoğunlukla, altta yatan problem kulak kepçe kıvrımındaki yetersizlik ve kulak kıkırdağının aşırı gelişmiş olması. Kendinizde ya da çocuğunuzda bu ya da buna benzer bir problem olduğunu düşünüyorsanız, konusunda deneyimli bir kulak burun boğaz uzmanına ya da estetik cerraha danışmanızda fayda var.

İLK 3 AY ÇOK ÖNEMLİ

Yenidoğan bir bebekteki kepçe kulak sorunu, kulak kıkırdağı anneden geçen östrojen hormonu sayesinde aşırı yumuşak olmasından dolayı ilk 3 ayda yapılan bandaj ve sargılama yöntemleri ile düzelebiliyor. Bu nedenle ailenin bu konuda bilinçli olması ve erken fark etmesi çok önemli.

Ne zaman ameliyat gerekir?

Bu sorunun cevabı en erken 5 yaş civarı mümkün olmakla birlikte her yaşta yapılabileceği yönünde. Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen operasyon, ortalama 45 dakika süren ve çok ağır olmayan bir cerrahi işlem. Sadece ameliyat ipliği kullanılarak cerrahi kesi uygulanmadan sonuca ulaşılabilen teknikler de şekil bozukluğunun hafif olduğu hastalar için diğer bir seçenek.

TENİSÇİ BANDAJI TAKILIYOR

Her iki tedavi seçeneğinde de; hastalar operasyon günü taburcu edilebiliyor. Bu operasyonlar; geniz eti, bademcik ameliyatlarıyla birlikte de yapılabiliyor. Ameli̇yat sonrası kulaklar 24-48 saat baskılı bandajlarla sarılı olarak tutuluyor. Daha sonra ‘tenisçi bandajı’ denilen hastanın kendisinin de kullanabileceği kolaylıkta bandaja geçiliyor. Tenisçi bandajı, bir hafta gece gündüz, takip eden 4-6 hafta sadece gece takıldıktan sonra bırakılıyor. Nadiren görülse de, ameliyat sonrası enfeksiyon, kanama, ödem (şişlik), asimetri bu ameliyatın komplikasyonları arasında yer alıyor.