Yaz aylarında çocuğunuzun beslenmesinde dikkat etmeniz gerekenler neler?

• Tezgahlar artık rengarenk... Özellikle ek besine geçen bebeklerinizin çorbalarında, sebze pürelerinde ve meyvelerinde bu çeşitlilikten yararlanın. Fasulye, kabak, bamya, domates, bezelye, kuşkonmaz, semizotu, taze patates, soğan ve enginar mönünüze girmeyi bekliyor.



• Özellikle kayısı, çilek, üzüm ve erik hem gaz yapmıyor hem de bağırsakları çalıştırıyor. Şeftali ise özellikle ishal bebeklerde hem tedavi edici hem de besleyici...



• Çilek ve böğürtlen bebeklerde alerjen etki gösterebildiği için denerken üçer gün ara verin ve belirtileri takip edin.



• Meyvelerin iyi yıkanmasına ve soyulduğu anda yedirilmesine dikkat edin. Gerekiyorsa cam rende kullanın.



• Yazın artan su kaybına karşı çorba, yoğurt, ayran, sebze ve meyve pürelerinden faydalanın.



• Suyu, altıncı aydan sonra ve kaynatıp soğutarak içirin.



• Yemek aralarında su vermeyi unutmayın.



• Yaz mevsiminde yemekleri taze hazırlamaya daha çok özen gösterin.



• Eğer yumurta yemeye yeni başlandıysa tatil süresince bu gıdaya dikkat edin çünkü bozulma riski yüksek olan yumurta gıda zehirlenmesi yaratabiliyor. Omlet yerine haşlanmış yumurta tercih edin.



