Çocukları ev kazalarından koruyun

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Ev kazalarına karşı önlemlerinizi alın!

Çocuklar, çevrelerini öğrenmeye, büyüklerini taklit etmeye, dünyayı tadarak tanımaya çalışırken; anlama kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle tehlikeyi de değerlendiremezler ve ev kazalarına maruz kalabilirler. Ev kazalarının çoğu da çocukların en çok zaman geçirdikleri oturma odası, çocuk odası ve koridorlar gibi ortamlarda meydana gelir. Çevrelerindeki nesnelere aşırı ilgi gösteren ve meraklı olan çocuklar için kazalara karşı gerekli önlemler alınmadığı taktirde ciddi boyutta tehlikeler yaşanabilir.

Çocukların, el-vücut becerileri, vücut oranları yetişkinlere göre farklılık gösterdiği ve vücutlarının ağırlık merkezleri başa daha yakın olduğu için düşmeleri de daha kolay olur. Aynı şekilde çocuklar ev aletleri kablolarına, prizlere, musluklara karşı da oldukça ilgili oldukları için mutlaka sürekli kontrol edilmeli ve bu cihazlardan uzak tutulmalıdır.

YDÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzm. Dr. Burçin Şanlıdağ da konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ev kazaları çocukların en çok zaman geçirdikleri ortamlarda meydana gelir. Oturma odası, çocuk odası ve koridorlar kazaları engellemek için önlem alabileceğiniz başlıca alanlardır. Çocuklar, çevrelerindeki nesnelere aşırı ilgi gösterdikleri ve merak ettikleri için kazalara maruz kalmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Çocukların en sık başına gelen ev kazalarına bakıldığında düşmeler, çarpışmalar, yabancı cisimlerin yutulması ya da soluk borusuna kaçması, yanıklar ve haşlanmalar zehirlenme, ilaçlar, temizlik maddeleri, boya ve kimyasalların alınması yer alıyor. Ebeveynlerin evlerinde yapacağı birkaç küçük değişiklik ve alınacak önlemlerle kötü sonuçlar doğurabilecek birçok ev kazası önlenebilir.

Bebeklerde ve çocuklarda özellikle boğulma durumuna karşı, bebeğin emeklemeye veya ayağa kalkmaya başladığı andan itibaren, karyola süsleri bebeğin eline, ayağına, boynuna dolanabileceği için son derece dikkat edilmeli ve bebeklerin boynuna emzik, kolye, çengelli iğne veya benzeri şeylerin asılmamasına özen gösterilmeli. Bebeğin yatağında cibinlik kullanılıyorsa gergin olmasına dikkat edilmeli, yemek yerken ayakta dolaşmasına izin verilmemeli, fındık, fıstık gibi sert yiyecekleri üç yaşından önce yedirmemeli ve bir şeyler içerken ya da yemek yerken çocuğun yanında bulunulmalıdır. Kolye, toka, toplu iğne, raptiye ve benzeri küçük parçacıkları olan nesneleri ortalıkta bırakılmamalıdır. Evde merdiven varsa tırabzan olmasına dikkat edilmeli ve merdiven başına mutlaka bir kapı taktırılmalıdır. Ev eşyaları ve mobilyaları pencerelerden uzak yerlere yerleştirme ve kayma ihtimali olan halı ve kilimleri sabitleme de çocukların düşme riskini önemli derecede azaltacağı için son derece özen gösterilmelidir.

Yanık tehlikelerine karşı da; çakmak ve kibrit gibi malzemeleri çocukların erişemeyeceği noktalara koymak büyük önem taşırken, çocuklar fırın ve ocak gibi ev aletlerinden de uzak tutulmalıdır.

Bu önlemlere ek olarak bebeğin evde veya arabada asla yalnız bırakılmaması, dış kapının mutlaka kilitli tutulması, bebeğin veya çocuğun oynadığı oyuncakların yaşına uygun olmasına dikkat etme çocukları ev kazaların koruyan mutlaka uygulanması gereken önlemlerdir.

