Açık hava, deniz, havuz güzel ama çocukları aşırı sıcakların zararlı etkilerinden de korumak gerekiyor.

Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, alınabilecek basit önlemlerle bebek ve çocukları sıcak havalardan korumanın yollarını anlattı.

Klimadan uzak tutun

Klima kullanımından uzak durmakta fayda olduğunu söyleyen Dr. Reyhan Erol, eğer kullanılacaksa mutlaka bakteri filtresinin olmasına dikkat edilmesini ifade ediyor. Klimanın soğuk hava üfleyen fanlarının yenidoğanlar ve çocuklara direkt olarak temas etmemesi gerekiyor.

15 dakika güneş yeterli

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 – 16.00 saatleri arasında bebek ve çocukları dışarı çıkarmamaya özen göstermek gerekiyor. Günlük 15 dakika güneş ışığı gereken D vitamini alımı için yeterli oluyor. Gereğinden fazla kullanılan güneş kremleri D vitamini yapımını azaltarak toksik maddelerin vücutta birikmesini kolaylaştıracağı için ölçülü miktarda kullanılması öneriliyor. Bebek dışarı çıkarılacağı zaman başına pamuklu bir şapka takılması güneşten korumaya destek oluyor.

Asitli içecek değil bol su ve ayran

Çocukların yaz mevsiminde bol miktarda su içmesi gerekiyor. Taze meyve suyu ve ayran önerilen içecekler arasında yer alırken, vücudun ph değerini bozarak sağlık sorunlarına davetiye çıkartan asitli içeceklerden de uzak durulması, ara öğünlerde taze meyve ve sebze tüketilmesi gerekiyor. Sıcak ortamda mikropların üremesi hızlı olduğu için, taze gıda tüketimine ve tüketilen gıdaların hijyenine de ayrıca dikkat edilmesi önemli. Zihinsel performanslarına katkıda bulunan yüzme gibi çeşitli spor aktiviteleri için de çocuklar teşvik edilmeli.

Kıyafet seçimini pamukludan yana yapın

Bebek ve çocukları giydirirken kıyafetlerde rahat, açık renkli ve pamuklu kumaş seçilmesi önem taşıyor. Hava giriş çıkışını sağlayan pamuklu kumaşlar, aynı zamanda terlemeyi de önlüyor.

Ağız kuruluğu ve az idrar varsa dikkat!

Doktorlar özellikle önermediği sürece yenidoğanlarda anne sütü dışında bebeklere su içirilmesine gerek olmuyor. Ancak ateşli hastalıklar, ishal gibi sıvı ihtiyacının artığı bazı istisnai durumlarda su takviyesi ihtiyaç haline gelebiliyor. Mama ile beslenen bebeklerde mamanın üzerinde yazan kullanma talimatına göre hazırlanmasını söyleyen Dr. Reyhan Erol, sıcak yaz günlerinde mamanın hazırlanma şekline bağlı olarak su ihtiyacının artabileceğini ifade ediyor. Bebekte sürekli ağlama, ağız kuruluğu, normalden az idrar yapma ya da bezinde ürat kristaline bağlı pembe-turuncu renklenme görülüyorsa bu yetersiz beslenme veya susuzluğa işaret edebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşılırsa doktora başvurmak için vakit kaybetmemek önem taşıyor.