Çocukların dertlerini uzmanlara sorduk

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Çocuklarda sorunlar bitmiyor. Akranlarıyla anlaşamayan mı dersiniz, sürekli nezle olan mı, konuşmakta güçlük çeken mi? Benim de çocuğumun sorunlarından biri işte tam bu diyorsanız uzmanların verdiği cevaplara bir göz atın.

S: Beş yaşındaki kızım akranlarıyla arkadaşlık yapmak istemiyor. Onlarla oyun oynamak yerine kendi bebekleriyle tek başına oyun oynayıp, sadece onlarla konuşuyor. Bu durumu nasıl çözebilirim?

C: Beş yaş grubundaki çocuklar genellikle akran ilişkisini öğrenmeye ve geliştirmeye çabalar. Tek çocuk olarak büyüyen çocukların akranlarına karşı kardeş kıskançlığı geliştirmesi ise beklenen bir duygu; bozukluk veya hastalık olarak kabul edilemez. Akranlarıyla ilişki kurmak istememe sebebi kesinlikle araştırılmalı. Çekingenlik, kabul görmeme kaygısı, isteklerinin reddedilmesi, hatta oyuncaklarını paylaşmak istememesi bile buna sebep olabilir. Yaşıtları ile birlikte olduğu zaman neden geri çekildiğini gözlemlemek ve altta yatan sebebe odaklanmak ona ‘neden?’ sorusunu sormaktan çok daha doğru bir yaklaşım.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü Dr. Arzu Önal



