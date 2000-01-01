Sınır koymak, çocuğun kendisini emniyette hissederek hareket edebileceği alanı belirlemeye yardımcı oluyor.

Çocukların ve ergenlik çağındaki gençlerin tanımları açık, net sınırlara ihtiyaç duyduğunu belirten uzmanlar, onlardan ne beklendiğini, diğer insanlarla birlikteyken durdukları yeri, ne kadar ileri gidebileceklerini ve ileri gittiklerinde neler olabileceğini bilmek istediklerine dikkat çekiyor. Kültür2000 Koleji Rehberlik Servisi uzmanları, anne ve babaların çocuklarına sınır koymakta neden zorlandığı ve çocuğa sınır koymanın altın kuralları hakkında bilgi verdi.

Birçok anne baba için çocuğun bitmek bilmeyen taleplerine “hayır” diyebilmek çok zor. Bazı ebeveynler hiç direnmeden her isteği yerine getirmeye çalışırken bazıları da direnmeye çalışıyor ancak çocuklarının ağlamalarına, bağırmalarına dayanamadıklarından, özellikle sosyal bir ortamda böyle bir durum yaşanıyorsa, pes ediyorlar. Sonuçta çocuklar öyle ya da böyle istediklerini elde ediyorlar. Oysa çocuktan beklenilen davranışların neler olduğunun açık bir şekilde konuşulması gerekiyor. Çocuklar sınırları zorladığında onlarla göz kontağı kurulması da önemli. Bununla beraber çocuğu eleştirmeden ve düzeltmeden kendisi hakkında konuşmasına fırsat verilmesi ve değiştirilmesi uygun görülen davranışın değişmesi için neler yapılabileceğinin çocukla beraber düşünülmesi ve kurallar üzerinde anlaşılması da önem taşıyor.

İşte çocuklara sınır koymanın altın kuralları

• Anne-babanın kararlı olması, görüş birliğine varması yani tek ağız olması çok önemli.

• Hangi yaşta olursa olsun çocuğun bulunduğu yaş döneminin özelliklerini bilmek, yaşına uygun davranışlar beklemek gerekiyor.

• Gerçekten gerekli değilse ve çocuk inatçı davranıyorsa ebeveyn hayır diyebilmeli.

• Uzun nasihatlerden kaçınılmalı ve güç kavgasına girilmemeli.

• Çocuk, verilen mahrum etme cezasının yapılan yanlış davranışı ile ilgili olduğunu kavramalı.

• Yaşla birlikte beklenilen davranışların değişiklik göstermesi sonucu sınırları da yeniden oluşturmak da sınır koymada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan.