Çocukların sorunları

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Çocukların sıkıntılarını uzmanlara danıştık.

Yedi yaşındaki oğlum uyurken zaman zaman dişlerini gıcırdatıyor. Bu psikolojik bir sorun mu yoksa diş sağlığı ile mi ilgili?

İki tip diş gıcırdatma vardır; uykuda ya da uyanıkken… Bazen kulak ya da diş ağrısı, diş çıkarma, mide reflüsü gibi hastalıklar da diş gıcırdatmaya neden olabilir. Sıkıntı, gerginlik, öfke, saldırgan kişilik yapısı, hiperaktivite, stres, dengesiz beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik de bu durumun nedenleri arasında. Ayrıca diş yapısında bozukluk olması, uyku bozuklukları, bazı ilaçlar, bazı hastalıklar, bağırsak parazitleri gibi değişik nedenler de diş gıcırdatmasına yol açabilir. Bu tip yakınmaları olan çocukların öncelikle bir çocuk hekimine muayene olup tetkik yaptırmaları uygun olur. Medical Park Gebze Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Tural



Altı yaşındaki kızım bebekliğinden beri çok az su içiyor. Günlük ne kadar su içmeli ve ona su içme alışkanlığını nasıl kazandırabilirim?

Çocuklar günlük içmeleri gereken su miktarını kendileri ayarlayabilirler. Altı yaşında bir çocuk günlük ortalama 1-1.5 litre civarında sıvı alır, ancak bunun çoğunu sadece sudan değil sıvı gıdalardan karşılayan bir çocuğun ekstra su içmesine gerek yok. Çocuğa su alışkanlığı kazandırmak gibi bir hedef çok anlamlı değil. Çünkü ihtiyacından fazla içeceği su, gıda alımının azalmasına sebep olabilir. Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Çelik



4.5 yaşındaki kızım sık sık karnının ağrıdığından şikayet ediyor ve hiçbir şey yemek istemiyor. Bu yemek yememek için uydurduğu bir bahane olabilir mi?

Her çocuk, hayatının belli bir döneminde karın ağrısından şikayet eder. Karın ağrısı genelde kendiliğinden geçer ve nadiren tekrar eder. Yemek konusunda aşırı ısrara maruz kalan çocuklar bu durumu savunma aracı olarak da kullanabilir. Tuvalet alışkanlıkları, kabızlık, dışkı tutma ya da okul tuvaletini kullanmama ve tuvaletini yaparken ağrı duyulması da çocuklarda karın ağrısının önemli nedenleri arasında. Ancak tekrar eden ve çocuğun günlük yaşamını bozan karın ağrısının nedeni tespit edilmeli. Karın ağrısıyla birlikte ateş, kusma, ishal, kanlı dışkılama, eklemlerde şişlik, kızarıklık, büyüme geriliği, göğüste ağrı ve iştahsızlık varsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Memorial Şişli Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Doç. Dr. Selim Gökçe