Çocukların sorunları!

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Çocukların sorunlarını uzmanlara sorduk.

Yedi yaşındaki kızım hala kendi başına yatağına gidip yatmıyor. Ya salonda uyuyakalmasını bekliyoruz ya da uyuması için onunla birlikte yatağa girmek zorunda kalıyoruz. Ne yapmalıyız?



Çocuklar kendi odasında, kendi yatağında uyumalı. Fakat hastalıkta, üzücü ya da korkutucu bir olay yaşadığında, bir yakınını kaybettiğinde alışkanlık yaratmayacak ölçüde yatağa gelmesine izin verilebilir. Çocuklar uyku alışkanlığını, bebeklik döneminde, sağlıklı anne-baba tutumları sonucunda kazanır. Bebek uykusu geldiğinde her zaman kendi odasında, kendi yatağında yatırılmalı ve sabaha kadar orada uyumalı. Bu alışkanlığı edinmemiş bir çocuğa kendi yatağına gitmesi zorla ve ağlatarak öğretilemez. Uyku zamanı geldiğinde çocuğu yatağa yönlendirdiğiniz süreç, sevgi dolu ve tutarlı davranışlar içermeli. Çocuğunuz sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazansa da kendi başına yatma konusunda bireyselliğini ortaya koyamamışsa, öncelikle konuşarak bunun nedenini araştırabilirsiniz. Ona “Neden yanımızda yatmaya ihtiyaç duyuyorsun?” diye sorabilir ve yaptığı açıklamaya göre harekete geçebilirsiniz. Onu yatağına yatması gerektiğine ikna ettiğinizde, yatağının yakınında bir başka yere oturarak en fazla 30 dakika bekleyin. Uykuya daldığında yanından ayrılın. Gece yanınıza gelirse, yatağa almadan birlikte tekrar kendi yatağına götürüp aynı süreci tekrarlayın. Medical Park Uşak Hastanesi, Psikolog Zeynep Yeşilkaya



Boşanma kararı aldık. Bunu altı yaşındaki oğlumuza söylediğimizde hiç tepki göstermedi. Acaba gerçekten kabullendi mi, yoksa üzüntüsünü bize mi belli etmiyor?



Çocuklar altı yaşında dünyayı kendi bakış açılarından görür ve düşünür. Başkalarının bakış açısını anlamakta zorlanırlar. Soyut kavramları anlamak onlar için oldukça zordur. Çocuk için soyut bir kavram olan boşanma, anne-babanın anlattığı ve kendisine yaşattığı neyse odur aslında. Ayrıldıktan sonraki süreçte yaşananlar daha somut verilerdir. Anne-baba, ilişkilerinde sorunları çocuklarına çok fazla yansıtmışsa, boşanma sürecinde de çocuk, anne-baba ayrılığını kendisinin ebeveynini göremeyeceği şeklinde yorumlamışsa kaygı artar. Anne ve babayla ilişkilerinde süreklilik olacağını kavrayan çocuk için süreç çok daha kolay atlatılabilir. Çocuğa bunu hissettirmek en önemlisidir. Uzman Klinik Psikolog Zehra Erol



Dört yaşındaki kızım hala çok anlaşılır konuşamıyor, onu sadece biz anlıyoruz. Bu bir konuşma bozukluğu mu yoksa normal mi?



İşitme problemleri konuşma bozukluklarına sebep olan faktörlerin başında geldiğinden öncelikle işitme testlerini yaptırmanız faydalı olur. İşitme ile ilgili herhangi bir problemi yoksa ve söylenilenleri anlıyor, mimiklerle ve beden diliyle isteklerini anlatabiliyorsa problemi sadece konuşma bozukluğu olabilir. Konuşma bozuklukları, zekayla ve fiziksel faktörlerle ilgili değildir ve çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Dil bozukluklarının büyük çoğunluğu genetiktir. Ayrıca aile içindeki iletişimin bozuk olması, çocuğun televizyona çok fazla maruz kalması da bu soruna yol açabilir. Şiddet gören, konuşmalarıyla ilgilenilmeyen ve sürekli yalnız başına vakit geçiren çocuklarda da konuşma bozukluğu görülebilir. Geçer diye beklemek yerine zamanında bir uzmana danışmalı ve konuşma terapistinden destek almalısınız. Emsey Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Ceylan