Çocuklarınız için merak ettiklerinizi uzmanlara sorduk.

Beş ve sekiz yaşında iki çocuğum var. Sabahları bazen kahvaltılık gevrek yemek istiyorlar. Zaman zaman yemelerinin sakıncası var mı?

Günümüz çocuklarında besine karşı doygunluğun yanı sıra, yeni bir gereksinim oluştu; paketli ürüne doyma isteği. Eğer çocuğunuzun doyduğuna eminseniz ve paketli ürüne karşı ilgi ve merakı var ise onun bu ilgisini ve isteğini çok fazla baskılamadan azaltmaya çalışmalısınız. Eğer açsa ve ana öğün yerine yalnızca mısır içeriği yüksek kahvaltılık ürünleri yemek istiyorsa; mısır gevrekleri yerine tam tahıllı, şeker içermeyen gevrekleri tercih edin. Bu gevrekler bir bardak süt veya yoğurt ile birlikte yanına bir orta boy taze meyve veya bir avuç sert kabuklu kuruyemiş eklenerek tüketildiğinde doğru bir kahvaltı olabilir. Diyetisyen Şeyma Ekizoğlu

Yedi yaşında, okul çağında bir oğlum var. Yuva döneminden beri özellikle kış aylarında çok sık hastalanıyor. Vitamin takviyesi yapmalı mıyım?



Çocuğunuzun ne tür hastalıklar geçirdiğini ve verilecek desteği düzenli takibini yapan doktorunuz daha iyi bilecektir. Son yıllarda, bağışıklık desteği yaptığı söylenen birçok ilaç piyasaya sürüldü. Ancak hiçbirinin etkisi ispatlanmış değil. Düzenli uyuma, sağlıklı ortamlarda yaşam, mevsimine uygun doğal beslenme hastalıklara dayanıklılığı arttırır. 7-10 yaş civarı hastalıkların nispeten azaldığı ve daha hafif geçirildiği yaşlardır. Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Özen

Altı yaşındaki kızımın bacaklarında ve sırtında sarı renk tüyler var. Bunlar kendiliğinden dökülür mü, yoksa bu durum hormonal bir sorunun belirtisi mi?



6-8 yaş döneminde görülen tüylenmeler çoğu zaman böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonların zayıflığıyla ilgilidir. Bu tüyler ince yapılı ve açık renklidirler ve endişe edilecek bir duruma işaret etmezler. Ergenlik etkisiyle meydana gelen tüyler ise kalın, kıvrımlı ve sert yapılı olur. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında mutlaka bir uzmana danışılmalı. Erken ergenlik davranışsal ve psikososyal problemlere neden olabileceğinden tedavi gerektirir. Kızınızda görülen tüylenme ince yapılı ve açık renkli ise kendiliğinden dökülecektir. Emsey Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gülten Karasu