Çocuklarla seyahat etmek zordur, özellikle de böyle olduğunu düşünüyorsanız! Peki bunun üstesinden gelmek için neler yapmalısınız?

Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından pek çok aile tatil planları yaptı bile. Ancak çocuklarla tatil yapmanın güzel olduğu kadar zorlayıcı yanları da olabiliyor. Bunların üstesinden gelebilmek de sanıldığı kadar zor değil aslında. İşte seyahat arama sitesi momondo'dan, aileler için 6 işlevsel öneri:



Nereye gitmeli?

Çocuklu bir aile olarak, destinasyon ve otel seçimlerinizi yaparken dikkatli olmalısınız. Elbette tüm tatilinizi oyun alanlarında, parklarda veya hayvanat bahçelerinde geçirmeyeceksiniz ancak çocuğunuzun da tatilden en az sizin kadar keyif alması önemli. Bu nedenle gideceğiniz şehri belirlemeden önce internette ufak bir araştırma yapmalı ve o şehrin çocukların ilgisini çekecek niteliklere sahip olup olmadığını öğrenmelisiniz. Otel seçimi de oldukça önemli; gideceğiniz otelin düzgün oyun alanlarına veya eğer sıcak bir ülkeye seyahat ediyorsanız çocuk havuzuna sahip olması gerek. Ve tabii ki bir kreşe; zira yer yer sizin de dinlenip rahatlamaya ihtiyacınız olabilir.

Onlarla konuşun

Yeni bir ülkeye ya da şehre gitmek, güvenli evlerinden çıkmaya fazla alışık olmayan çocuklar için zorlayıcı bir deneyim olabilir. Bu yüzden tatil öncesinde çocuğunuzla konuşun ve onu tatile hazırlayın. Nereye gideceğinizi, nasıl ya da hangi ulaşım aracıyla gideceğinizi ve gideceğiniz yerde hangi eğlenceli aktivitelerle karşılaşacaklarını anlatarak onları motive edebilirsiniz. Hatta uçak yolculuğu ya da gidilecek şehirlerin fotoğraflarını da göstererek, güvensizlik hissine ya da herhangi bir korkuya kapılmalarını engelleyebilirsiniz.

Seçme hakkı tanıyın

Çocuğunuzun en sevdiği oyuncaklardan birkaçını çantanıza atın ve seyahat boyunca yanınızda taşıyın. Ama hangi oyuncakları yanında istediğini önce ona sorun. Yani bırakın seçimi çocuğunuz yapsın. Daha da iyisi, ona minik, renkli bir çanta alın ve o çantayı seçtiği oyuncaklarla doldurmasını sağlayın. Böylece onlara sorumluluk almayı da öğretmiş olursunuz.

Havaalanını oyun parkına dönüştürün

Kabul, uçağa yetişmeye çalışmak, havaalanındaki kalabalık ve gürültü, bavulları sürüklerken bir taraftan çocuklarını gözden kaybetmemeye çalışmak hayli stresli olabilir ama bu aşamayı da seyahatin keyifli bir parçası haline getirmek sizin elinizde. Sonuçta havaalanları çocuklar için heyecan verici yerler. Dönen bantlar, bagajların taşındığı el arabaları, yanı sönen tabelalar, farklı kültürlerden insanlar, güvenlik noktaları, pistler ve tabii inip kalkan uçaklar… Bu nedenle online check-in yapın, havaalanına her zamankinden biraz erken gidin ve çocuklarınızın bu şaşaalı dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyın.

Koltuk seçimini doğru yapın

Çocukların oturmaktan sıkıldığını ve onlardan saatler boyunca bir koltukta hareketsiz durmalarını bekleyemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu nedenle uçak biletini alırken, koridor tarafındaki koltukları seçmenizde yarar var. Böylelikle çocuklar istedikleri zaman kimseyi rahatsız etmeden kalkıp uçakta minik bir tur atabilirler.

Derin nefes almayı unutmayın!

Uçağı kaçırabilirsiniz ya da çocu��unuz uçakta çığlık çığlığa bir uçtan bir uçtan bir uca koşarak diğer yolcuları çileden çıkarmaya aklına koymuş olabilir. Kaldığınız otel çok gürültülü olabilir, çocuklarınız gittiğiniz yerdeki yemekleri yemeyi reddedebilir… Derin bir nefes alın! Evet, her zaman bir aksilik çıkabilir. Ama madem bu tatile dinlenmek ve eğlenmek için çıktınız, stres yapmayın. Gülüp geçin, eve döndüğünüzde anlatacak bir eğlenceli hikayeniz daha oldu diye düşünün.