Çok değil sağlıklı yesin!

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Şişman çocuk her zaman için sağlıklı çocuk demek değildir. Dünyada artan obezite hastalığından çocuğunuzu uzak tutmak için ailece sağlıklı bir yaşamı seçmelisiniz.

Yazı: Sinem Gürleyük



Hareketsiz yaşam, bilgisayara bağlı çocuklar, gidilecek bir parkın olmaması, zamansızlık, hazır gıdalar ve daha pek çok etken sayesinde artık çocuklar obeziteye çok daha yakın. Özellikle bilinçsizce tüketilen gıdalar çocuklar için büyük risk oluşturuyor. Tüm dünyada artan obezite hastalığından çocuğunuzu uzak tutmak istiyorsanız ailece sağlıklı bir yaşamı seçmek zorundasınız. Hem fi ziksel hem de psikolojik olarak sorunlara yol açan obeziteyle tüm dünya savaş veriyor. Türkiye’de okul kantinlerine sınırlamalar getirilirken, Amerika’da şefl er ve doktorlar el ele veriyor. Ancak Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele dernekleri ne kadar önlem almaya, halkı bilinçlendirmeye çalışsa da, çocuğunuz için ilk adımları sizin atmanız gerekiyor. Öncelikle de şunu kabul etmelisiniz; şişman çocuk sağlıklı çocuk demek değildir! Liv Hospital Pediyatrik Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu; hızlı yemek yeme alışkanlığı, bol abur cubur tüketmek, hareketsizlik, bilgisayar ve televizyon başında uzun zaman geçirmenin erken yaşta obeziteye davetiye çıkardığını söylüyor. Prof. Dr. Evliyaoğlu son yıllarda obezite sıklığındaki artışın sadece genetik faktörlerle açıklanamayacağını, obeziteyi genetik ve çevresel etmenlerin birlikte oluşturabileceğini belirtiyor.



HAREKET ETMEK ŞART

Bilgisayarlar, akıllı cihazlar, oyun konsolları, televizyon… Çocukları hareket etmemeye teşvik edecek ne çok şey var değil mi? Halbuki onları teknoloji dünyasından uzaklaştırabilecek de çok fazla seçenek var. Hareketli yaşam tarzı obezite ile mücadelede büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, özellikle bilgisayar oyunlarının yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklarda hareketsizliğe bağlı şişmanlığın arttığını söylüyor: “Ebeveynler çocuklarının televizyon ve bilgisayar karşısında geçirdiği süreyi mutlaka denetlemeli ve kısıtlamalı. Hareket imkanı sağlayacak düzenlemelerin yapılması da yine anne-babaya düşüyor. Uygun koşullar varsa bahçede arkadaşları ile oyun oynamasına izin verebilir, herhangi bir spora yönlendirebilir, yürüyüş yapmasına teşvik edebilirsiniz. Özellikle ailece düzenli olarak yapılan açık hava yürüyüşleri en kolay spor şekli. Hareketin düzenli olması da çok önemli. Düzenli egzersiz metabolik hızı arttırarak istirahat sırasında da enerji harcanmasına yardımcı olur. Bu yüzden ailelere tavsiyem çocuklarını mutlaka hareketli bir yaşama ve spora teşvik etmeleri.”



HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Peki ne yapacaksınız? İşe hazır gıdaları hayatınızdan çıkartarak başlayabilirsiniz. Hayatın hızlı akışına ayak uydurmak için hepimiz bazı şeylerden fedakarlık yapıyoruz. Maalesef ayaküstü ve hızlıca yemek yemek, eve hazır gıdalar almak gibi kötü alışkanlıklarımız var. Düzensiz ve dengesiz bir beslenme programı hayatınızda olduğu sürece çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirmesi mümkün olamaz. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için ilk kural öğün atlamaması. Yoğurt, ekmek gibi evde hazırlayabileceğiniz basit yiyecekleri de hazır almak yerine makineleriyle pratik bir şekilde sofranıza taşıyabilirsiniz. Uzmanların bu noktada bir uyarısı daha var; bazı anneler çocukları ne kadar yemek yerse yesin, asla sınır koymuyor. Bebeklikte süt ve mamayla başlıyor bu durum. Çocuklarının kilolu olmalarına da bir sağlık ölçütü olarak bakılıyor. Ancak fazla ağırlıkta olmak bir sağlık belirtisi değil. Tam tersine sağlıksız bir durum olabilir. Bu nedenle çocuklarınızı beslerken dengeli olmaya ve aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Eğer çocuğunuzun gereğinden fazla ve dengesiz beslendiğini görürseniz de buna müdahale etmelisiniz. Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu çocukluk dönemindeki obezite tedavisinde ideal yaklaşımın kilo alımını düzenlerken, büyüme ve gelişmeyi sürdürmeye yetecek beslenmenin de sağlanması olduğunu söylüyor. Büyümenin hızlı olduğu küçük çocukluk dönemlerinde besin kısıtlamasına gidilemeyeceği için abur cubur besinler yerine, besin değeri yüksek kalorisi düşük yiyeceklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Çocuğunuza bazı besinleri yasaklamak, zararlı olan ve kilo aldıran yiyeceklere olan ilgiyi artırabileceği için, aşırı kısıtlama yerine,ağlıklı besin alternatifl erine yönlendirmelisiniz



TEDAVİ ŞART

Obezitenin ortaya çıkarabileceği pek çok sorun var. Eğer çocuğunuzu obeziteden korumak için şimdiden önlem almazsanız ileride pek çok problemle karşılaşabilirsiniz. Obez çocuklarda yapılan çalışmalar normalin üzerinde tansiyon ve kalp hastalığına rastlandığını gösteriyor; obez çocuklarda ve ergenlerde tip 2 şeker hastalığının daha fazla olduğunu kanıtlıyor. Fazla kilolar kemik ve eklemlerde baskı yaratarak çocukların anormal gelişim özellikleri göstermelerine neden olabiliyor. Cilt kızarıklıkları, kasıklarda ve koltuk altlarında renk değişimlerine sebep olabiliyor. Fazla kilo tıpkı biz yetişkinlerde olduğu gibi onlarda da psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Düşük benlik saygısı, olumsuz benlik imajı, depresyon, içe kapanma ve sosyal ortamlardan uzaklaşma yaşayabilecekleri psikolojik rahatsızlıklardan bazıları. Bütün bu nedenlerden dolayı şişmanlık oluşumunu engellemek bütün ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının en önemli görevlerinden biri. Eğer siz de boy-kilo standartlarına göre kilolu bir çocuğunuz varsa mutlaka bir uzmana başvurun.



