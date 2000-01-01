Denesin, eğlensin, öğrensin!

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Çocuklara kimyayı sevdirme misyonuyla hayata geçirilen BASF Kids’ Lab, interaktif deneylerle çocuklara eğlence ve bilimi bir arada sunuyor!

Yazı: Burçin Öztınaz



Çocuğunuzun en sevdiği oyunlar hangileri? Bu soruya vereceğiniz cevap, onun için seçeceğiniz aktiviteler konusunda sizin için iyi bir yol gösterici olabilir. Örneğin kimi çocuk el becerilerinde uzman... Oyun hamurları, renk renk kağıtlar, yapıştırıcılar onların vazgeçilmezi! Kimi tam bir sporcu; denizde, karada, evde top peşinde... Kimi müziksiz yapamıyor, oyuncakları arasında neler yok ki! Mini gitardan davul setine, trompetten marakasa her şey! Tabii bir de bilim meraklıları var. Onların seyrettikleri çocuk programları bile hep deneyler üzerine kurulu. ‘Demir neden pas tutuyor?’, ‘Yediklerimiz bize nasıl enerji veriyor?’ gibi zor sorular onların uzmanlık alanı. Eğer çocuğunuz da onlardan biriyse, İstanbul Modern’de çocuklarla buluşmaya devam eden BASF Kids’ Lab etkinliğine bayılacağını söyleyebiliriz. Tabii bilim ilgi alanına girmiyorsa da bu deneyimi yaşamak onun yeni kapılar aralamasını sağlayabilir.



Nerede, ne zaman, kimler için?

6-12 yaş arasındaki çocukların özel eğitmenler eşliğinde, interaktif deneyler yapmasına imkan tanıyan BASF Kids’ Lab, İstanbul Modern’de çocuklarla buluşuyor. Şimdiye kadar 7500 çocuğun katıldığı bu program ücretsiz ve yeni dönemde 2000’in üzerinde çocuğun ağırlanması hedefleniyor.



Günlük hayattan deneyler

BASF Kids’ Lab etkinliğine konuk olup etkinlikte neler yapıldığını gözlemledik ve 2011 yılından beri Kids’ Lab eğitimlerini veren Kimya Mühendisi Murat Kitapçı’dan bilgi aldık. Proje kapsamında çocukların kimyayı güvenli yollarla daha yakından tanıması; görerek, dokunarak deneyimlemesi amaçlanıyor. Önceki dönemlerde, dünyanın hızla tükenen su kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla tasarlanan ‘suyun depolanması’ deneyini yapan çocuklar, bu dönem dünyadaki temiz su ihtiyacının artmasıyla önem kazanan ‘suyun arıtılması’ sürecini deneyimliyor. Murat Kitapçı etkinlikte yapılan deneyin önemini şu şekilde anlatıyor: “Burada çocuklara suyun, evde, okulda, günlük hayatımızdaki kullanımından bahsedip, suyun önemini anlatıyoruz. Onlara kirlenen suların nereye gittiğini soruyoruz. ‘Kanalizasyon’ cevabını aldıktan sonra, kirli suyun doğaya verildiği takdirde doğanın nasıl zarar göreceğinden kısaca bahsediyoruz. Kendileri de bunu cevaplıyor. Balıkların öleceğini, denizlerin kirleneceğini söylüyorlar. Devamında suyun temizlenmesi gerektiğini onlara anlatıyoruz ve bu arıtma işlemenin küçük bir örneğini burada birlikte gerçekleştiriyoruz. Deneyimizin amacı suyun temizlenmesi.”



