Terör saldırıları, toplu ölümler, depremler, doğal afetler ve darbe gibi olaylar en çok çocukları etkiliyor. Onlar soru sormasa bile siz onları iyi gözlemleyin…

Yazı: Güzide Yülek

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Çocuk, yaşı ne olursa olsun yaşanan olumsuz gelişmelerin yarattığı gergin ortamla başa çıkamayabilir. Bunu da hareketleriyle belli eder. İşte bu ipuçlarını gözden kaçırmamalısınız. Eğer bu belirtilerden birden fazlası varsa mutlaka bir uzmana danışın.

Uyku sorunu: Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsa, kesintisiz uyumuyorsa, kabuslar görüyorsa, uykusunda dişlerini sıkıyor ya da sayıklıyorsa.

Fiziksel şikayetler: Yorgun ve halsiz hissediyorsa, başı ağrıyorsa, genel olarak isteksizse, kendini iyi hissetmediğini söylüyorsa, normalde yediğinden daha az yiyorsa, altını ıslatmaya başladıysa, davranışlarında değişiklik varsa, oyun oynarken daha agresif ve kavgacıysa, yaşı biraz daha büyük çocuklar ailesinden ayrı odasında tek başına olmak istiyorsa.

Duygusal sorunlar: Aşırı üzüntü, mutsuzluk hali, depresyon, anksiyete ya da korku hali varsa.

Konuşmayı öğrendiği ilk günlerden itibaren sorular sorarak dış dünyayı tanımaya başlayan çocuklar, hayatın karanlık ve acımasız yüzüyle de karşılaşmak zorunda kalabiliyor. Ölüm kavramını henüz zihinlerinde bir yere oturtamadan bir de üzerine doğal afetler, terör olayları, darbe gibi durumlar eklenince iyice kafaları karışıyor, sorularının ardı arkası kesilmiyor. Ebeveynler de neyi, ne kadar ve nasıl anlatabilecekleri konusunda zor durumda kalıyor. Hatta bazı durumlarda yaşananları paylaşıp paylaşmama konusunda bile ikilem yaşayabiliyor.

Çocuktur, anlar!

Çocuk hangi yaşta ve gelişim aşaması ne olursa olsun çevresinden konuyla ilgili pek çok doğru ya da yanlış anlatımlarla bir şeylerin yanlış gittiğini algılayabiliyor. Ve peşi sıra ardı arkası kesilmeyen sorular zinciri başlıyor. Küçük yaştaki çocuklar “Ölüm ne demek?” gibi soyut kavramları sorgularken, daha büyük yaştakiler hatta genç yetişkinler derinlikli sorularla aydınlanmayı bekliyor. Yaşanan olay doğal afetten darbeye kadar ne olursa olsun, çocuğun yaşı gözetilmeksizin basit ve doğrudan diyaloğa girmek uzmanlarca en doğru yol olarak kabul ediliyor.

Medyadan uzak kalın

İçinde bulunulan toplumsal olay her ne olursa olsun gerek yazılı, gerek sözlü medyada gelişmeler anbean yansıtıldığından çocuğun bu tür bilgilere fazla açık olması doğru değil. Okuma-yazma bilen, hatta cep telefonu olan çocuklar sosyal medyadan durumun vahametini öğrenerek paniğe, umutsuzluğa, endişeye kapılabileceği gibi depresyona bile girebiliyor. Ayrıca yayılma hızının kısa sürede olduğu sosyal medyanın bilgi kirliliği açısından elverişliliği düşünüldüğünde tehlike daha da üst boyutlara tırmanabiliyor. Çocukların mümkün olduğunca medyadan uzak tutulması, yerine anlayabileceği ve öğrenmesi gerektiği kadar bilginin aktarılması daha doğru oluyor. Bu nedenle televizyon, radyo, sosyal medya, bilgisayar gibi iletişim araçlarından çocukları ve gençleri korumak en önemli basamak… Bunun için kendinizi de bu alanlarda biraz frenlemeniz gerekebilir.

Önlemler alın, destek olun

Bunun için birtakım önlemler almanız gerekiyor. Eğer günlük gazetenizi apartman görevliniz kapınıza bırakıyorsa, sizden önce çocuğun almasını engelleyin. Çocuğunuz bir şekilde olayla ilgili az da olsa bir şeyler duymuşsa, basit bir dille konuşun. Örneğin “Evet bizden çok uzak bir ülkede büyük bir deprem oldu ve bazı insanlar zarar gördü” diyebilirsiniz. Ardından çocuğun endişesini azaltmak ve temel mesajı vermek için “Birbirimize destek için burada olmalıyız” demelisiniz. Yaş olarak daha büyük ve cep telefonu, bilgisayar kullanan bir çocuğunuz varsa, öncesinde neler olup bittiğiyle ilgili bilgi aktarın. Yapması ve yapmaması gerekenleri anlatın. Yaşı küçük çocuğa bu söyledikleriniz yeterli gelebilir ama okul çağındaki çocuklar için biraz daha açıklayıcı olmalısınız. “Evet ülkemizde/ buradan çok uzakta bir yerde bir doğal afet oldu, birçok kişi hayatını kaybetti/yaralandı. Şimdi polis, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve yardımsever insanlar işlerini yapıyor” diyebilirsiniz. İş elbette bu söylediklerinizle bitmeyecek. Görüntü olarak çocuk tatmin olmuş görünse de kafasında neleri sorguladığını o an çözemeyebilirsiniz. Bu yüzden gözünüzü üzerinden ayırmamalısınız. Çocuğun verdiği reaksiyonlar, her zamanki yaptıklarından farklı davranışlara girmesi, sözcüklerinin değişmesi, endişe ve kaygı hali bir şeylerin yanlış gittiğinin sinyalini verecektir. Eğer engelli ya da gelişme geriliği olan bir çocuğunuz varsa bu tip durumlarda endişe oranı artacağından çocuğunuza daha yakın olun.