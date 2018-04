Keyifle ısırılan bir lahmacun, kavga gürültü ile yenilen kabak yemeğinden daha faydalı... Çocuğunuzun damak zevkini iyi tanıyıp biraz da yaratıcılığınızı katarak ona hem sağlıklı hem neşeli yemekler yedirebilirsiniz.

Sağlıklı besleme çocuklara sürekli haşlanmış ot, brokoli çorbası, tavuk haşlama yedirmekten mi ibaret? Yoksa onları sağlıklı beslerken, farklı tariflerle lezzetli, bir o kadar da sağlıklı yemekler yapabilir miyiz? ‘Çocuğunu Doğru Besle’ kitabını yazan Dr. Ender Saraç, bu soruya şöyle yanıt veriyor; “Çocukların dilinde altı adet tat reseptörü var; tatlı, ekşi, tuzlu, acı, buruk ve kekremsi. Biz toplum olarak buruk ve kekremsiyi sevmiyoruz, acıyı bazılarımız seviyor. Tercihimiz ise tuzlu, ekşi ve tatlıdan yana. Çocuklar neden kereviz, pırasa, ıspanak sevmez de büyüyünce bu sebzeleri yemeğe başlar? Çünkü zamanla dildeki tat reseptörleri değişebiliyor. Ayrıca her çocuğun formatı farklı...”



Her şey hamilelik öncesi başlıyor

“Sağlıklı bir bebek için kadınların hamile kalmadan önceki üç ay ne yaptıkları çok önemli” diyen Dr. Saraç sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hamile kalmak isteyen bir kadın kilosuna, yediklerine-içtiklerine ve ruh haline çok dikkat etmeli. Kaliteli ve sağlıklı bir sperm mutlu bir kadının tohumuyla buluştuğu zaman çocukla ilgili olumlu adım atılmış oluyor. İşin en temeli döllenme anı... Milyarlarca özelliğin formatının atıldığı yazılım programı burada oluşuyor. Bundan sonra iş yüzde 90 oranında kadının beslenmesi, kilo kontrolü, sağlık kontrollerini yapması, eksik maddeler varsa tamamlanması gibi aşamalar… Erkek kadına bu süreçte sevgi, huzur ve şefkat vermeli. Üçüncü aşama ise çocuk doğduktan sonrası. Baba bozuk sperm verirse, anne hamileyken tatlıları yiyip fazla kilo alırsa ileride çocukta obezite, alerji gibi sorunlar oluşabiliyor.”



Oyuna yenik başlamasın

Sağlıklı beslenmenin birçok parametresi var ve çocuk beslenmesinde bunların hepsinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir çocuğun obez olmamasının, sindirim sorunları yaşamamasının temeli anne rahminde başlıyor. Anne adayı çok şekerli, unlu, glisemik indeksi yüksek gıdalar, kızartmalar, mayonezler, tatlı ketçaplar, pilavlar, makarnalar, pizzalar, börekler tüketiyorsa çocuk maça 3-0 yenik başlıyor. Anne adayının fazla miktarda hızlı rafine karbonhidrat ile beslenmemesi ve yeterince protein alması gerekiyor. İkinci aşamada çocuğun 0-2 yaşı önemli çünkü yağ hücrelerinin sayısı bu dönemde belirleniyor, sonra mevcut yağ hücreleri büyüyor. Bu nedenle çocuğa yürümeye başladı, dişleri çıktı diye çikolata, gofret, şekerli içecekler, katkı maddeli gıdalar verip yağ hücrelerini artırmamamak gerekiyor.



Kalori hesabı ama neye göre?

Dr. Saraç sağlıklı beslenme için kalori hesabı yapmayı çok da doğru bulmuyor. “Bir elma 60 kaloridir. Peki hangi elma? Organik elma mı, dalından koparılmış taze elma mı, bir ay önce buzhaneden çıkmış elma mı? Küçük mü? Büyük mü? Neyle beraber yendi? Tok karına mı yendi? Gülerek mi yendi yoksa istemeye istemeye ama sağlıklı diye mi? Yani o kadar çok faktör var ki sadece kalori hesabına bakarsanız yanılırsınız!” Çevresel faktörlerin de beslenme kadar etkili olduğunu belirten Dr. Saraç, “GDO’lu ürünler, elektro manyetik kirlenme, kirli hava, hormon bozuklukları, stres gibi şeyler çocuklarda erken yaşlarda birçok hastalığa sebep oluyor. Kalp krizi, göğüs kanseri gibi rahatsızlıklar daha genç yaşlarda ortaya çıkmaya başladı” diyor. Çocuğa kavgayla, zorla, buz gibi bir ortamda dünyanın en sağlıklı brokoli çorbasını, somonunu, üstüne mandalinayı yedirseniz o çocuk yine de sağlıklı beslenmez.



Fazla hamur işi gerginleştiriyor

Son dönemlerde yanlış beslenme kaynaklı oluşan rahatsızlıkların başında gluten intoleransı yani çölyak hastalığı geliyor. Dr. Saraç, “Gluten intoleransı olup haberi olmayan birçok insan var. Bunun da nedeni hamur toplumu olmamız... Hata sabah kahvaltısından başlıyor. Çocuğa az şeker, az hamur işi vermek ve bol proteinle beslemek gerek. Sabah bütün çocukların elinde simit, poğaça, çatal, börek, tost, ekmek, hazır kekler, kurabiyeler… Bir de yanında şekerli meyve suyu verince siz o çocuğa zarar verdiniz. Bu gıdalarla kan şekerleri hızla fırlıyor, 2-3 saat sonra hızla düşüyor, çocuklar sinirli ve solgun oluyor.”



Doğru öğünler nasıl olmalı?

Kahvaltılarda çocukların proteinle beslenmesi ve gıdalarının çeşitlendirilmesini gerekiyor. Çocuğunuza bir gün yoğurtla veya kaliteli sütle yapılan, sevebileceği sağlıklı bir müsli verebilirsiniz. Üzerine bol badem, ceviz, tarçın koyabilirsiniz. Bir sabah iki ince dilim tam çavdarlı veya karabuğday veya tam tahıllı ekmeğin içine az yağlı peynir ve yeşilliklerle yapılmış sağlıklı bir tost verebilirsiniz. Yanına ayran ve mevsimine göre sebzeler ekleyebilirsiniz. Bir başka sabah ise peynirli bir omlet ve yanına da ince bir dilim ekmek uygun bir mönü olur. Çocuğunuza karbonhidrat da verebilirsiniz ama önceliği her zaman proteine verin. Karbonhidratı ise kompleks karbonhidratlardan seçin.