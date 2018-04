Doğumdan sonra evlilikte bunlara dikkat edin!

Araştırmalar gösteriyor ki doğumdan sonraki ilk iki sene zor geçiyor, sonrasında yeni bir düzen kuruluyor. Tabii o güne kadar iyi bir çift olmayı başarabildiyseniz…

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Cinsiyetiniz, yaşınız, milliyetiniz ya da inancınız ne olursa olsun ilk kez çocuk sahibi olduktan sonra hayatınız değişiyor. Hem de nasıl! Ve bu değişim öncelikle en özelinizi belki de o zamana kadar en çok değer verdiğiniz alanınızı yani ilişkiniz etkiliyor. Önce hamilelik, ilişkinizi çeşitli alanlarda kısıtlayan bir durum oluyor, ardından eve minik bir varlık geliyor ve doğal olarak aklınız sürekli onda oluyor. Buna bir de geniş ailenin fertlerinin eve girişi, uykusuzluk, yeni öğrenilenler, öğrenilmesi gerekenler eklendi mi ilişki, geri planda sırasının gelmesini umutsuzca bekliyor. Bu süreçte erkek işin daha çok maddi yönü ile ilgilenirken kadın da bebeğe odaklanıyor. Böylece eski günlük düzen devam ettirilemiyor. Yeni bir düzen oluşturulabilmesi içinse kadının anneliğe, erkeğin babalığa alışması, çocuğun anne memesinden ayrılması ve bırakılabilir olması gerekiyor. İşte o gün geldiğinde, eğer evlilik bebek öncesinde sağlam ise yeni bir düzene geçilebiliyor. Ancak evlilikle ilgili sorunlar varsa bu yeni düzeni oluşturmak pek de kolay olmuyor. Bu arada kurulan yeni düzenin hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını kabullenmek ve değişime adapte olmak gerekiyor.



Bilgi bombardımanı altındayız

Uzm. Psk. Danışman Seçil Özbeklik, günümüzde çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları konusunda çok fazla bilgi akışı olduğunu, bir uzmanın önerisine bir başka uzmanın karşı çıktığını, çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda çok çeşitli yaklaşımlar bulunduğunu belirterek, “Bu kadar bombardıman altında kalan kadının kafası karışıyor, mükemmel olma telaşına düşüyor ve anne doğallığını yitiriyor. Önerilenlerin birini bile eksik yapsa kendini kötü hissediyor ve bir noktadan sonra kadın yoruluyor. Markete gidebilmeyi bile çok büyük mutlulukla anlatan, bir yıl boyunca sinemaya gidemeyen, gittiğinde suçluluk hisseden birçok anne var. Öteki taraftan bu durum genellikle erkeğe anormal geliyor. Bir süre sonra karı koca arasında kızgınlıklar baş göstermeye başlıyor. Bu uzaklaşma zaman geçtikçe ilerliyor. Bunun önüne geçmenin en iyi yolu ise ‘doğal ebeveyn’ olabilmek. Doğal ebeveynlikten neyi kastettiğini sorduğumuzda Özbeklik şunları söylüyor: “Yeterince iyi anne olabilmeyi... Eğer çocuktan gelen mesajları doğru dinlersek doğal ebeveyn de oluyoruz. Onun mesajını dinleyip gerekeni yapmak, olmayınca başka bir şey denemek ve böylece ilişkiyi tutturabilmek. Bunu yaparken aynı anda kendimize de bakabilmek. Yorgun muyuz, yardıma mı ihtiyacımız var, yapmayı arzu ettiğimiz şeyler mi var diye bakmak ve kendimizi beslemek için de vakit ayırabilmek.” Keyif yaparak kendinizi besleyin Bir kadın keyif aldığı şeyleri yaparak beslenebiliyor. Bu kitap okumak da olabilir, spor yapmak da… Hatta bazen sadece alışveriş merkezi gezmek de… Bunları yapabilmek için vakit ayıran kadının aynı zamanda eşiyle olan ilişkisinde de kadınlığını besleyebilmesi, cinsel hayatının düzgün gitmesi, eşiyle keyifli sohbetler edebilmesi, birbirlerinin hayatlarını takip edebilmeleri, ortak paylaşımları olması, anne-baba-çocuk olarak da bir arada bulunabilmeleri önem taşıyor. Bu ortam sağlandığında zaten çocuk sağlıklı bir anne-babaya sahip ve mutlu oluyor. Bir arada keyifli vakit geçiren aile bir sıkıntı olduğunda fark edip çözüyor.



Uzm. Psk. Danışman Seçil Özbeklik: “Bir kadın olarak her şeyin annede bitiyor oluşu beni de insan olarak zorluyor ama gerçek bu... Bebeği babaya gösteren, tanıtan, babayı da bebeğe tanıtan annedir.”



Babalar kaçıyor mu, dışlanıyor mu?

Bir diğer soru da ilk çocuğun doğumundan sonra babaların durumu… Babalar evin dışına mı itiliyor yoksa onlar mı dışarıda kalmak istiyor? Uzman Psikolojik Danışman Seçil Özbeklik, her ikisinin de geçerli olabildiğini belirterek şunları söylüyor: “Bir kadın olarak her şeyin annede bitiyor oluşu beni de insan olarak zorluyor ama gerçek bu. Bebeği babaya gösteren, tanıtan, babayı da bebeğe tanıtan annedir. İlişki iyi ise bu çok doğal yapılır ama eğer sıkıntı varsa o zaman can yakıcı olmaya başlıyor. Bebek annenin gözlerinden babaya bakıyor. Anneyi takip ediyor; anne babaya bakarken korkarak mı bakıyor, kızgın mı, sevgi dolu mu, bunu görüyor, hissediyor. Oradaki duygu durumu iyiyse her şey çok kolay gidiyor ama kötüyse bebek de o duyguyu alıyor ve zaten babaya bakmıyor artık.”



Baba-Bebek bağı sonradan kuruluyor

Özbeklik, şunu da hatırlatıyor; “Ancak babaların da şundan haberdar olması gerekiyor… Baba ile bebeğin ilişkisi sonradan başlıyor. Anne doğum yaparak anneliğe doğuyor ancak baba sonradan olunuyor. Baba olmak sonradan öğreniliyor. Baba önce bebeği tanıyor, bebeğin onu tanıdığını, anne olmadığında kendisini tercih ettiğini görmeye ihtiyaç duyuyor. Çömez olan, ne yapacağını bilmeyen ve hatta korkan baba zaten sürece 1-0 yenik başlıyor. Bir de annenin travması varsa ve babayı içeri sokmuyorsa baba iyice uzaklaşıyor. Böyle olduğunda baba, anneye olan kızgınlığını istemeden bebeğeyansıtıyor. Yoksa bir annenin veya babanın çocuğuna olan sevgisi, dışarıdan nasıl görünürse görünsün tartışılmazdır. Doğru davranamamak, sevgilerini ifade edememek başka bir şeydir ama her anne-baba çocuğunu sever. Ancak istemeden yapılan bu bilinç dışındaki davranışlar her tarafı çok zorluyor.”