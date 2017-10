Gen bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan down sendromu, 21. Kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunduğunda, birçok genetik farklılığı da beraberinde getiren bir rahatsızlık çeşididir.

Down sendromu birçok kesim tarafından bir gen fazlalığı sebebi ile oluştuğu için hastalık olarak kabul edilmemektedir. Dünya genelinde incelendiğinde down sendromu en sık görülen genetik rahatsızlıkların başında gelmektedir. Aile ve çevresel yaklaşımda bilinçsiz bir düşünce yapısı ile çok daha zorlaştırılan bu farklılık aslında bir hastalık olarak dahi nitelendirilmemektedir. Bu konuda herkesin bilinçli bir düzeye ulaşması hem down sendromlu kişiler hem de bu kişilerin yakınları için hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli bir adım olacaktır.



Down sendromu nedir?

Genetik bir farklılık olan down sendromu, kişinin görünüşünde ve davranışında birtakım farklılıklara sebep olmaktadır. Genler ve bu genlerin birbirleri ile ilişkilerinden oluşan insan vücudu, bu gen yapıları ile fiziksel ve karakteristik özellikler kazanır. Normal bir insan vücudunda 46 adet kromozom bulunur. Down sendromuna sahip bir bireyde ise bu kromozom sayısı 46 değil 47 adettir. Mevcut olan bu bir adet kromozom farkı yapısal ve fonksiyonel değişiklikler meydana getirir.



Down sendromu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri, bu farklılığın kalıtsal olup olmadığıdır. Bu konuda asla olmaz ya da mutlaka olur gibi kesin cümleler kurmak ne yazık ki doğru olmayacaktır. Genleri oluşturan kromozom fazlalığı tesadüfi bir şekilde ortaya çıkabilir. Annenin yumurtasından ya da babanın sperminden bir fazla olması bu farklılığı meydana getirir. Fakat günümüzde hala bunun neden olduğu tam olarak anlaşılmamaktadır.



Down sendromu nedenleri?

Down sendromunun temel nedeni gende meydana gelen kromozom farklılığıdır. Sağlıklı bir bireyde 46 adet kromozom bulunurken down sendromlu bir kişide 47 adet kromozom bulunmaktadır. Bu fazlalık dişide XX+21, erkekte ise WY+21 olarak kodlanmıştır. Down sendromu hakkında sayısız araştırma yapılmıştır. Dünya genelinde 6 milyondan fazla down sendromlu birey yaşamaktadır. Mevcut sayının bu kadar fazla olması, down sendromu hakkında yapılan çalışmaların da artmasına ve yoğunlaşmasına olanak sağlıyor. Her 800 doğumdan birinde görülen down sendromu nedenleri arasında ileri yaşlarda yapılan doğumlar geldiği ileri sürülmektedir. Ancak ileri yaşta doğum yapan her annenin çocuğunda down sendromu görülecek şeklinde bir zorunluluk söz konusu değildir. Down sendromu neden olur sorusunun bir başka cevabı ise hücre bölünmesi esnasında yaşanan ayrılma işleminin gerçekleşmemesi olarak gösterilmektedir.



Down sendromu belirtileri

Eski dönemlerde, teknoloji henüz bu denli gelişmemişken çocuğun doğmadan nasıl bir yapıda dünyaya geleceği ne yazık ki bilinmiyordu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte henüz anne karnındaki bebekler hakkında çok daha geniş ve detaylı bilgilere ulaşmak da mümkün hale geldi. Doğacak çocuğun cinsiyetini dahi şimdilerde erken dönemde bilmek mümkün. Günümüzde anne adayları hamile kaldıklarını öğrendikleri andan itibaren bir dizi tahlil yaptırıyorlar. Bu tahliller sayesinde henüz anne karnındaki bebeğin genetik tüm özellikleri de öğrenilmiş oluyor. Bebekte mevcut olan en ufak anormalliğinde böylece önüne geçilmiş olunuyor. Anne karnında rahatlıkla teşhisi mümkün olan down sendromu, gebeliği sonlandırma ya da devam etme şansına sahip olur. Down sendromuna sahip olan bir bebek genel olarak anne karnında yaşamını devam ettiremez ve ölür. Yaşayan down sendromlu bir birey ise sağlıklı bireylere oranla çok daha geç bir gelişim gösterecektir.



Down sendromu özellikleri

• Kafanın küçük olması

• Burnun kök tarafının yassı bir biçime sahip olması

• Boyun kısa olması

• Ensenin geniş ve boğum boğum olması

• Dilin normalden daha büyük olması

• Gözler arasındaki mesafenin geniş olması

• Konuşma güçlüğü

• Görme işitmede bozukluk meydana gelmesidir.



