Sınav dönemlerinde strese giren çocuklarına karşı ebeveynlerin hassas davranması ve süreci doğru yönetmesi önemli!

Yapılan araştırmalar çocukların okul ve derslerle ilgili tutum ve duygularında belirleyici unsurun ebeveyn davranışları olduğunu ortaya koyuyor. Ebeveynler çoğunlukla farkında olmadan verdiği mesajlarla çocukların algısını biçimlendirebiliyor. Bu mesajları bilinçli ve etkili biçimde verdikleri zaman da daha mutlu ve başarılı çocuklar yetişebiliyor.

ID Coaching Koç Eğitmeni Neslihan Erdoğdu bu konuda şunları söylüyor; “Her şeyden önce okul, başarı, gelecek vb kavramların içerikleri ile ilgili bazı farkındalıklar kazanılması gerekiyor. Ebeveynlerin kendileriyle yüzleşmeleri ve değişime ihtiyaç duydukları alan için neler yapabileceklerini bulmaları gerekiyor. Çünkü çocuğu en büyük oranda anne baba tutumları şekillendiriyor. Anne babanın çocuklara verdiği mesajlar, sadece kendi doğrularını içeriyorsa temel amaçları konusunda kendilerini gözden geçirmeleri gerekiyor.”

Başarılı aile ilişkileriyle mutlu çocuklar

Neslihan Erdoğdu; “Başarı ve mutluluk kavramlarının dinamiklerini bilen aileler çocukları ile çok daha doğru zeminde ilişkiler kurulduğunda hem aile hem de çocuk açısından çok daha rahat ve kaliteli yürüyen ilişkiler yaratmak mümkün oluyor" diyor.

"Ben yapamadım o yapsın" hatasına düşmeyin

Kendi hayalini gerçekleştiremeyen ebeveynlerde çocuklarını aşırı yönlendirme eğilimleri görülebildiğini belirten Erdoğdu şunları dile getiriyor; “Çocuklarımız bizim yaşam projelerimiz değildir. Hepimizin olduğu gibi çocuklarımızın da bir varoluş amacı var. Çocuklarımızın varoluş amacını bulmasını sağlamak ebeveynlerin en önemli sorumluluğudur. Bu nedenle ailelerin gündelik sorumluluklarını abartmak yerine asıl sorumluluklarını yerine getirmek için neler yapabileceklerine dair çaba harcamaları gerekiyor.”

