Elsa, okulda da kızların yanında!

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Keskin Color’ın “Frozen” filminin karakterleri ile süslü ürünleri ile rengarenk bir eğitim sezonu kızları bekliyor.

Walt Disney’in, orijinal ismi Frozen olan ancak ülkemizde Karlar Ülkesi adıyla gösterime giren müzikal animasyon filminin çok sevilen karakterleri; Karlar Kraliçesi Elsa, onu becerikli ve cesur kız kardeşi Anna ile dünyanın en dost canlısı kardan adamı Olaf, şimdi Keskin Color’ın kırtasiye ürünlerinde çocuklarla buluşuyor. Defter, resim defteri, kutu dosya, resim çantası, bloknot ve ders programlı defter etiketinin de aralarında bulunduğu birçok ürün lisanslı “Frozen” koleksiyonunda.