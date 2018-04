Akasya Asıltürkmen bir yıl önce güzeller güzeli kızı Pera’yı dünyaya getirdi. Sosyal medyada çok aktif olduğu için akıl vereni de bol, eleştireni de... O ise kendi doğrularına inanıyor, haklı eleştirileri alıp kabul ediyor ve endişesi bol annelere “Çocuğunuz için en iyi anne sizsiniz” diyor.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Röportaj: Yaprak Çetinkaya

Styling: Aslıhan Sever

Makyaj: Çiğdem Yartaşı

Saç: Talat Kıvrak

Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu



Akasya Asıltürkmen yakın zamana kadar adeta fırlama bir genç kızken bir anda eş ve anne oluverdi. Onu uzaktan takip eden bizler için her şey çok hızlı oldu. Ama o tüm bu büyük değişimlere olabildiğince kolay adapte olmuş görünüyor.



“Şimdilik sahnede ya da sette olamayacaksam evde video çekerim” dedi, henüz hamileyken Youtube kanalında Akasya Ana videolarını yayınlamaya başladı. Sonra işe baba Serdar Özerman da katıldı, Serdar Baba olarak kendi kitlesini yarattı. Tabii bir de Pera hayranları var ki kapak çekiminin sonunda biz de onlardan olduk.



Röportajda okuyacağınız gibi Akasya rahat bir anne... Pera da bu durumdan gayet güzel nasiplenmiş, saatlerce stüdyo ortamında, biraz da uykusuz kaldığı halde gülücüklerini bizden esirgemedi. Annesinin dediği kadar var, o güçlü ve mutlu bir bebek... “Kırk bir kere maşallah” diyor ve sizi sevgili Akasya ile baş başa bırakıyoruz.







Pera bir yaşını bitirdi. Geçmiş doğum günü kutlu olsun... İlk bir yıl nasıl geçti?

Rüzgar gibi geçti ilk yıl. Ne olduğunu bile anlayamadan bir bakmışım Pera, “Anne aç” diyor kapıya giderek. Sanırım bütün yeni anneler benim gibi hissediyordur. Hiçbir duruma alışamıyorsun çünkü sürekli değişiyor. Bir ay önceki gündemin ve şimdiki kesinlikle farklı oluyor. Giysiler, oyuncaklar, davranış biçimleri, beslenme şekli ve daha aklıma gelmeyen onlarca şey hiç yerinde saymıyor. Sürekli bilgilerini yenilemek, bırak bir günü, saati kurtarmak zorunda kalıyorsun. Ne kadar çok zamandan bahsettim değil mi? Çünkü çocuk zamanla yarışmak demek.



İnsanlar evlenirler, önce evliliğe alışırlar sonra çocukları olur. Sen ikisini aynı anda yaşadın... Nasıl idare ettin, ediyorsun?

Görünürde olan şeydi aslında o durum. Çünkü biz evliydik zaten bize kalırsa. Ailelerimizi çoktan işin içine dahil etmiştik. Evlilik kararı alalı bir sene olmuştu. Evlerimizi birleştirmiştik. Küba’da mı evlenelim, bahara mı kalsın, küçük mü olsun filan diye dolaşırken ve hatta aile hekimliğinden raporumuzu almışken Pera sürpriz yaptı! Geri kalan bizim için tamamen formaliteydi. Aslında böyle anlatınca sanki kendimi açıklamaya çalışıyormuşum gibi geliyor ama gerçek böyle. Yoksa beni tanıyanlar bu tarz şeyleri hiç takmayacağımı bilirler. Günün sonunda olan şu; düğünümde kızımla oynadım! Çok da güzel oldu. Bu duyguyu hiçbir şeye değişmem.



En baştan başlayalım. Hamile olduğunu öğrendiğin an... İlk duygun neydi?

O kadar şoke oldum ki havalara filan uçamadım. Çünkü beklemiyordum. Zaten 38 yaşında olduğum için böyle hamile kalacağımı hiç sanmıyordum. Etrafımdaki bütün 35 üstü anneler tedavi görmüştü hamile kalmak için. Bir bebeğimin olmasını tabii ki istiyordum ama bunu hayal etmek başka, plansız pat diye yakalanmak başka. Bir de Pera ilk geldiği andan itibaren gücünü ve etkisini gösterdi. Enteresan bir kız benimki. Sırf bana öyle gelmiyor üstelik. Hiç tanımadığım insanlar onu tarif ederken aynı cümleleri kuruyorlar. Ağzım açık kalıyor. Çok güçlü o. Farkındalığı da yüksek. Daha fasulye kadarken biliyordum ona hiçbir şey olmayacağını. “Tutunur bu canavar”diyordum. Telepatik bağımız var. Aslında bütün annelerin bebekleriyle var.







Anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu düşünmüş müydün hiç? Bazı insanlar öyledir doğuştan, bazısı da anne olduktan sonra idrak eder ne hissettiğini... Sende durum nedir?

Ben hiç düşünmezken bir arkadaşımın jinekoloğu bize baktı ve dedi ki “Sen doğurmak için yaratılmışsın. Vücut yapın çok uygun.” Ben şaşırmıştım. Sezaryen doğdum ve doğurdum. Hoş, benim sezaryen doğurmamın sebebi trafik kazasında kırılıp tekrar kaynayan kalça kemiğim. Bence bütün kadınlar anne olmak için yaratılmıştır. Doğanın düzeni bu. Ama bunu kullanmayı seçmeyebilirler. Hep söylerim, herkes anne olmak zorunda değil. Oynadığım “İnternette Tanışan Son Çift” oyununda bir “Çocuk sahibi olmak ister misin?”sorusuna, “Olursa bakarım. Olmazsa neye bakacağım?” diye yanıt veriyorum. Karakter anne olmak istemiyor, çocuklardan hoşlanmıyor. Ama çocuğun olunca anlıyorsun ne kadar güzel bir duygu olduğunu. Başkalarının çocuklarına tahammülün olmayabilir ama sana ait olan başka. Ne demişler; en güzel karavan başkasının karavanı, en güzel köpek başkasının köpeği ama en güzel çocuk senin çocuğun. İnsan kendinden çıkan, emek emek büyüttüğü çocuğuna başka türlü aşk duyuyor.



Hamilelik nasıldı? Neleri taktın kafana, neleri hiç takmadın?

Ben genelde rahat bir insanımdır ama doğruya doğru, hiç zora gelemem. Özellikle fiziksel konularda. Konfor alanımdan çıkınca gerilirim. Mesela bana soruyorlar, niye dizilerde oynamıyorsun diye, “Çok üşüyorum, ne yapayım?” diye cevap veriyorum. Ama hamileliğimi ilk öğrendiğim vakitten itibaren su gibi geçti. Hatta etrafımdaki hamilelik hikayelerini dinlemesem çok kolay bir şey sanacağım, o derece. Bu arada bütün hamilelikler farklı geçebiliyor. Birinci çocukta rahat, ikincide feci zorlanan var ya da tam tersi. Her hamilelik kendine özgü bir süreç. Benim hiç midem bulanmadı, kilo almaya çok meyilli bir bünyem olduğu halde çok şişmanlamadım, neredeyse altı aylık olana kadar haldır haldır iki oyunda birden başrol oynadım. Bir defa bir yığın şey kulaktan dolma, fasa fiso. Çok büyütüyorlar, zaten endişeli olan bir anne adayını öyle bir kasıyorlar ki, yavrucak üzüntü ve gerginlikten sorunlar yaşıyor. Ben pek kimsenin lafın takacak biri olmadığımdan çok rahat geçirdim ruhen. Bir de hareketli hamilelik taraftarıyım. Hamileyim diye saksıda çiçek gibi oturmadım. Her işimi kendim gördüm. Hamileyken YouTube kanalı açtım, bir karakter oluşturdum, oyunlar oynadım, Doğuma bir gün kala hala köpeğimi tuvalete ben çıkarıyor, afedersiniz kakasını yerden toplarken şekilden şekilde girip kendime gülüyordum. Hamilelikte bebeğime Mozart filan dinletmedim ama onu üzecek bir şey de yapmadım. Stressiz ve hareketli bir hamilelik bebeğe verilecek en büyük hediye.







Doğum nasıl geçti? Videonu izledik gerçi... Ama bir de senden dinleyelim.

Kadının biri demiş ki “Bir kere ağlamadın, böyle güle oynaya doğum mu olur?” Biri de demiş ki “Bu gerçek değil bence. Ama sezaryen doğurmuş zaten sayılmaz.”

Sezaryen doğurmayı nedense doğumdan saymayan insanlar var. Çok enteresan. Hele bir de benim gibi öyle doğurmak zorunda kalana niye böyle bir şey yazarlar anlamam. Aslında herkesin hayatına kimse karışamaz(!) ama konuşuyorlar işte. Hiç ağlamadım, hep espriler yaptım çünkü ben aşırı heyecanlandığımda ya da çok üzüldüğümde ağlayamam. Epidural spinal anestezi ile doğurdum. Her şeyi gördüm, hissettim. Çok güzeldi. Son anda doktorum bir kist gördüğünü, onu alıp patolojiye yollayacağını söylemese lunaparkta gibiydim. Meğer daha önce bahsettiğim trafik kazasında dalağımı aldıkları için, dikiş yerinde iç kısımda oluşmuş kistik bir parçaymış. Ödümüz koptu ama yine odada gördüğünüz gibiydim. Güldüm eğlendim, herkesi kahkahalara boğdum. Dedim ya, böyle durumlarda içimden stand-up’çı çıkıyor.



‘Lohusa kafası’ diye tabir ettiğin dönem nasıldı?

Kafam bidon gibiydi. Boş bir bidon. Çok acayip şeymiş gerçekten lohusa kafası. Hep bir duygu seli. Herhalde tek endişeli annelik dönemim olarak kalacak. Yetememe korkusu, dehşete düşme, büyük bir hassasiyet, etrafındaki herkesi vurma isteği filan. Annem bir melektir. Bizde ağır top anneannem. O zor, annem kolaydır iletişim açısından. Dedim bir tek annem yanımda olsun. Bir baktım o benden endişeli. İkinci haftada “Anneciğim ben kolayladım gibi, sen git istersen” dedim. Her tarafta bebek bezleri... Sonra o dikiş ve meme ucu yaraları, emzirirken gözden gelen yaşlar, henüz tam adapte olamamış memelerin biraz ihmal edersen eşekarısı sokmuş gibi yamulması. Uyumlanma süreci zor gerçekten. Hamileliği benim gibi rahat geçmiş biri için lohusalık betona çakılmak gibiydi.



Senin deyiminle ‘emzirengiller’den misin?

Yok, değilim. Olamadım. Ama benim gibi on binlerce anne bebeğini iki yaşına kadar emziremediği için içten içe üzülüyor. Özellikle bizimki gibi toplumlarda da çok eleştiriliyorlar. Ben de onların elçisi gibi hissediyorum bazen kendimi. Altı ay emzirebildim. Ben çok da sevemedim emzirmeyi. Müthiş bir bağ olduğuna inanıyorum ama kurabilenler için. Hem de fiziksel olarak yatkın olanlar için. Sütüm vardı ama Pera önce sadece geceleri emmeye, sonra hiç istememeye başladı. Ben de inat edemedim. Ne kızımın tam anlamıyla doymamasına ne de o tarz bir strese gerek olmadığını düşündüm. Pera’yı soracak olursanız; tüm değerleri ve gelişimi yerinde. Hatta geçen doktoru dedi ki “Tezgahta görsem bunu alırım kendime bebek diye.” Bu sebeple içim rahat. Aramızdaki iletişim de harika, çok şükür. Emzirirken çekmiştim o videoyu ve biliyordum erken biteceğini. O yüzden emzirme konusunda bu kadar çok soru gelmesinden sıkılmıştım. Hatta o videoda bir de “Emziriyor musun? Ben de emziriyorum. Öyleyse hep beraber emzirenler dağına gidelim!” diye konuştuğum bir kısım vardı o sırada uydurduğum. Hala aklıma geldikçe gülüyorum.