Etkili anne-baba eğitimi

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Çocuğunuzla sık sık inatlaşmaktan, bazen de hiç iletişim kuramamaktan mı şikayetçisiniz? İletişiminizdeki engelleri ortadan kaldırıp, karşılıklı anlayışın hakim olduğu huzurlu bir ev ortamı yaratmak size çok mu ütopik geliyor? Öyleyse sizi ‘Etkili Anne-Baba Eğitimi’ ile tanıştıralım!

Yazı: Burçin Öztınaz



Ödüllü klinik psikolog ve üç kez Nobel Barış Ödülü adayı olan Dr. Thomas Gordon tarafından oluşturulan, Etkili Anne-Baba Eğitimi (E.A.E.), 1962 yılından beri 43 ülkede bir milyonun üzerinde ebeveyne verildi. Türkiye’de de yaklaşık beş yıl önce sertifi ka programları başladı. Bu programı tamamlayan iki kadından; anne olduktan sonra kendisine yeni bir yol çizerek ‘anne koçluğu’ yapmaya karar veren Sandra Şarhon’dan ve dört yıldır profesyonel koçluk ve danışmanlık yapan Çiğdem Taş Yerli’den eğitimin detaylarını öğrendik.



ETKİLİ ANNE-BABA EĞİTİMİ NEDİR?

Eğitimin amacı, karşılıklı anlayışın olduğu, demokratik bir ortamda herkesin ihtiyacının karşılanabileceği, huzurlu ve mutlu bir aile ortamının yaratılması için ilgili becerileri öğretmek. Mutlu ve özgüveni olan, kendini tanıyan ve ifade edebilen, kendi sorunlarını çözebilen, kendini yönetmek ile başlayarak liderlik özellikleri teşvik edilen çocuklar yetiştirilebilmesini sağlamak. Çocuklarla sorunsuz zamanları genişletip, birlikte geçirilen zamanın kalitesini arttırmak. Etkili Anne-Baba Eğitim Programı’nın en önemli özelliği sorunlara somut, uygulanabilir ve anlaşılır çözümler getiriyor olması. Ayrıca eğitim iletişim becerilerini çok detaylı bir şekilde öğrettiği için bir güzel yanı da bunu aileniz dışındaki ilişkilerinizde de kullanabiliyor olmanız.



EĞİTİMİN AŞAMALARI

Eğitim 24 saatlik bir programdan oluşuyor. Sekiz saatten oluşan üç günlük veya haftada bir kere üçer saatten oluşan sekiz haftalık programlardan birini seçebiliyorsunuz. İlk modülde sorun çocukta olduğunda, ikinci modülde sorun anne-babada olduğunda ve üçüncü modülde de sorun her iki tarafta olduğunda hangi becerilerin nasıl uygulanabileceği konuşuluyor. Eğitimde yardım, ilişki, yüzleşme ve çatışma çözme becerileri anlatılıyor.



ONU NE KADAR DİNLİYORSUNUZ?

Programın size kattıklarından biri de etkin dinleme becerileri. Çocuklar ailelerine bir problem ile geldiklerinde en sık yapılan hata, ailenin hemen sorunu üstlenerek onlara çözüm sunması. Oysa çocuklar o anda duygu taşması ile geldiklerinden dolayı, iletişim engellerini kullandığınızda ve çözümler önerdiğinizde, duygularını tam ifade edemediklerinden kendilerini kötü hissediyorlar ve çözümlerini kendilerinin bulmasını önleyerek kendi çözümlerinizi onlara empoze etmiş oluyorsunuz. Eğitimin bir amacı da etkin dinleme ile çocuğunuzun duygusunu ifade etmesini sağlamak, göndermek istediği mesajı anlamak ve aranızda güvenilir bir iletişim sağlamak... Eğitimde dinlemenin seviyeleri üzerinde konuşuluyor ve temel dinleme becerileri, yansıtma teknikleri öğretiliyor.



