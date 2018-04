Fırsat verin deneyimlesin

Çocuklarınızın değil, onların merak arzusunun peşinden koşun. İlgi duydukları konularda fırsatlar yaratarak hem kendi iletişimizi güçlendirecek hem de gelişimini destekleyeceksiniz.

Yazı: Filiz Şeref



Televizyon karşısında, oyun ve oyuncaklarla ya da sadece sözle anlatarak nereye kadar? Öğrenmenin ana rotası bunlar değil! Çocukları geleceğe en doğru şekilde hazırlamanın sırrı, onları hayatın içine dahil etmekten, yani deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktan geçiyor. Çocuk, Genç ve Yetişkin Psikiyatristi Dr. Yankı Yazgan, deneyimleyerek öğrenmenin önemini ve yollarını bizimle paylaştı.



Bugünkü anne-babaların çocuk yetiştirme tarzına baktığınızda en çok nerelerde hata yaptıklarını düşünüyorsunuz?

Toplumumuzda en sık yapılan hata, çocukların çocuk olduklarını unutarak henüz hazır olmadıkları noktalarda onlara yetişkin gibi davranmayı öğretmeye çalışmak. Bir çocuk ile nasıl zaman geçirileceğini, onunla nasıl oynanacağını ya da ona nasıl davranılacağını bilmediğinizde ondan bir an evvel büyüyüp size hiç ihtiyaç duymadan yetişkin gibi davranmasını bekleyebiliyorsunuz. Ancak çocukların bir an evvel büyümesi için çaba harcamak, onların gerçekten ‘hızlıca’ büyümesine yardımcı olmuyor.



Peki çocukların çocuk olma süresini dolu dolu geçirmeleri nasıl sağlanabilir?

Çocuklara, yaşlarına uygun ve gelişim ihtiyaçları ile paralel öğrenme ve yaşama imkanları vermemiz gerekiyor. Yaşlarına uygun olmayan, gelişimlerinin taşımalarına elvermeyeceği ağırlıkta yükleri verdiğimizde çocuklar kendi yaşlarının gerektirdiği olanakları kullanamayacak ve gelecekleri için gereken yeti ve becerileri kazanamayacaktır.



Anne-babalara nasıl bir ebeveyn çocuk ilişkisi öneriyorsunuz? Kimi arkadaş gibi, kimi disiplinli olmayı tercih ediyor. İdeal bir ilişki türü var mı?

Burada ilk adım çocuğun merak arzusunun peşinden gitmek... Çocuğunuzun bitkilere meraklı olduğunu düşünelim. Eğer büyük bir kentte yaşıyorsanız bitkilere meraklı çocuğu bir botanik bahçesine götürebilirsiniz. Burada üzerinde ismi ve nereden geldiği yazılı bitkilere, ağaçlara baktığında, sizinle bunlar hakkında konuşur, oradaki doğal ortam içerisindeki kokuları, görüntüleri hatta rüzgardaki salınımları bile zihnine yerleştirir. Bu çok yönlü deneyimle, sadece bir tek yolla kazanacağı bilginin ötesine geçerek, yaşamının başka alanlarına taşıyacağı bilgiler elde eder. Örneğin, bir yemeğin içindeki kekik kokusunu tanımasını sağlayarak, doğal ortamdaki kekik ile karşılaştığında bir kenara not ettiği deneyimini tekrar kullanmasına imkan vermiş olursunuz. Burada bütün iş, çocuğun duyularına hitap eden deneyimler oluştururken, sizinle de iletişim içinde olarak bu duyusuna bir anlam vermesini sağlamak. Bunun gibi her türlü çaba, deneyimsel öğrenmenin bir örneği oluyor, çocukların geleceğe daha iyi hazırlamasını sağlıyor. Kısacası, çocukları gözlemleyin, yanlarında olun, zorluklarla karşılaştıklarında onların yerine devreye girmeyin. Özgürlük, arkadaşlık, eğlence, keşfetme ve başarma gibi değerlerle tanıştırmanın yolu buradan geçiyor.



OMO ile birlikte yaptığınız çalışmada, ‘Çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlamalıyız?’ konusuna yanıt ararken, deneyimleyerek öğrenmenin öneminden bahsediyorsunuz. Peki deneyimleyerek öğrenmekten tam olarak ne kastediyorsunuz?

Yaparak, deneyimleyerek öğrenmenin ilk ve en temel basamağı duyularımızın hepsini, bir arada harekete geçirmeye dönük aktiviteler yapmak. Çocuklar etrafl arındaki dünyayı bizzat kendileri keşfedince, anlayınca, başkalarıyla iletişim halinde olunca ve duyularını daha fazla harekete geçirince bu deneyimlerinden bir anlam çıkarıyorlar. ‘Ne yaşadım? Neden bu şekilde yaptım?’ diye düşünmeye başlayarak, sözcük ve dil dünyalarını da harekete geçirmiş oluyorlar. Bu deneyimler, çocuklar için hatırlanması kolay, hem görseli hem de sözeli olan veriler olarak, gelecekte kullanacakları ‘gelişim banka hesapları’na yatırılıyor. Bir sonraki aşamada ise yaşadıklarından öğrendiklerini başka bağlamlarda, ortamlarda, kişilerle tekrar tekrar uygulayarak, adeta bir elbise provası gibi test ederek, yenileyerek ve düzenleyerek, gelecekte bir yetişkin olarak kullanacakları temel yetkinliklere dönüştürüyorlar.



