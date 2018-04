Geleceğe yönelik eğitim

Hepimizin aklındaki soru: ‘Çocuklarımızı geleceğe yeterince hazırlıyor muyuz?’ Zamanın değiştiği gibi eğitim sistemi de değişiyor, gelişiyor. İşte bizi bekleyen yenilikler...

Yazı: Nuran Çakmakçı



X, Y, Z kuşağı diyerek gençleri tanımlıyor, çabuk tükettiklerinden, hızlı yaşadıklarından, sabırsızlıklarından söz ediyor, iş yaşamını ona göre esnekleştirip, değiştiriyorsak eğitimi de sorgulamalıyız. Bunu yapan birkaç ülke var. Geleceğe çocuklarını nasıl hazırlayacaklarını düşünen ve bunun için okulları zorlayan anne-babaların sayısı da az değil. Aslında nasıl bir dünyaya çocuk yetiştirmemiz gerektiği sorusu yıllardır her anne-babanın kafasında. Gelecek bilimciler dediğimiz fütüristler, buna uzun zamandır kafa yoruyor ve eğitim sistemini ülkelerin buna göre tasarlamalarını öneriyor ama çok fazla da yol alınmıyor. Ülkemizde de geleceğe yönelik eğitim denince ilk akla gelen teknoloji oluyor. Sınıflara iPad almak, akıllı tahtaları koymak geleceğe yönelik eğitimin önemli bir adımı ama, tek başına yeterli değil. Gelin isterseniz birlikte ‘Çocukları 21’inci yüzyıla nasıl hazırlamalıyız?’ sorusuna yanıt arayalım. Eğitim metotlarının neler olması gerektiğini, teknolojinin eğitimdeki yerini ve en önemlisi çok fazla konuşulan ‘beyin temelli öğrenmeyi’ sorgulayalım.



GELECEK YILLARA ÇOCUKLAR NASIL HAZIRLANMALI?

ABD’nin prestijli fütürizm (gelecek bilim) konferanslarından TED 2013 ödülünden 1 milyon dolar kazanan Sugata Mitra, eğitimin şekliyle birlikte öğretmenlerin rolünün de değiştiğini söyleyerek, “Öğretmenler geride kalsın, sadece öğrencilere yoldaşlık yapsın yeter” diyerek, öğretmenlerin gelecekte öğretme yerine yol göstermeleri gerektiğini düşünenlerden. Dünyada online eğitimin öncülerinden biri olan ve eğitim deneyleri ile araştırmalar yapan Sugata Mitra, “Dünyadaki bütün çocukların doğuştan gelen merak duygusunu uyandırarak ve birlikte çalışmalarını sağlayarak geleceğin eğitim sistemini tasarlamak, böylece onları desteklemek istiyorum. En iyi öğretmenler ve okullar, onlara en fazla ihtiyaç duyulan yerlerde bulunmazlar” diyor. Mitra 13 yaşın altındaki çocukların her şeyi merak ettiğini söyleyerek, “Aslında 12-13 yaşına kadar kendi sorularının cevaplarını kendileri bulabilecek şekilde, kendi kendilerine yetişmelerini sağlarsak ondan sonra da böyle devam edecektir. 13 yaş öncesi doğal merakı sorularının cevaplarını verebilmek becerisini geliştirmek aslında anahtardır” diyerek çocukları bu konuda yönlendirmek gerektiğinin altını çiziyor. “Gelecekte öğretmenlerin yeri nerede olacak?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Aslında öğretmen olamayacak demiyorum. Öğretmenin rolü değişecek. Mesela müzikten bir örnek verelim. Müzikten bakarsak aslında öğretmenin görevi orkestra şefi gibiydi. Yeni durumda orkestra kendi kendine çalabilecek, şefe ihtiyacı olmayacak. Öğretmen daha çok öğrenme arkadaşı, öğrenme yoldaşı olacak” diyor.



OKULLARDAKİ MÜFREDAT, DİJİTAL ÇAĞA AYAK UYDURMALI

Gelecekte sınıflar da değişecek. Eğitimciler, oyun tabanlı öğrenmeden, sosyal medyayla öğrenmeye ve hatta mobil öğrenmeye kadar birçok yöntemden söz ediyor. Öğrenme belki sınıf dışına taşınıp, bireyselleştirilecek. Belki okullar şekil değiştirecek, geleneksel eğitimin yerini homeschooling denilen evde eğitim alacak. Kim ne derse desin öğretmenlerin ortak olarak birleştiği tek nokta öğretmenlerin gelecekteki rolü. Öğretmen yol gösterici, rehber olacak. Okul binaları fiziksel olarak değişecek, daha ekolojik olacak. Dijital teknolojiler sayesinde herkes herkesten öğrenebilecek. Okullar, herkesin her an gidebileceği şekilde dizayn edilecek. Klasik sıra düzeninden sınıf ortamları kurtulacak. Sınıflar, öğrencilerin oturmaktan keyif alacağı ortamlar yaratarak gerek araştırma gerek sohbet edip, internete girebilecekleri mekanlar şeklinde tasarlanacak. Geleceğin mesleklerini belirleyip, geleceğin eğitimini buna göre şekillendirmeli. ABD Çalışma Bakanlığı’na göre bugün okul çağındaki çocukların yüzde 65’i daha icat edilmemiş işlerde çalışacak. Bu durumda eğitim sisteminin de buna hazır olması gerekiyor. WhatsApp, geçtiğimiz aylarda 19 milyon dolara satıldı. Bu şirkette 53 kişi çalışıyor. Ama değeri birçok büyük şirketten daha fazla. Türkiye’de Facebook, WhatsApp’ı oluşturan biri çıkmıyor. Bunun için de eğitim sistemimize bakmak gerekiyor. Bu becerileri maalesef kazandırmıyoruz. Yazılımı, kodlamayı öğretmiyoruz. Girişimcilik yolculuğunda onları desteklemiyoruz. Sıkı durun, OECD tarafından gerçekleştirilen PISA’da yaratıcılık testinde ileri seviyede yaratıcılığa sahip gençlerin oranı yüzde 2.2. OECD ortalaması yüzde 11.4, Kore’de yüzde 28. Ne bilgiye erişimde, ne problem çözmede, ne de yaratıcılıkta ülke olarak iyi durumdayız.

• Bilgiye ve öğrenmeye değer verme

• Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla)

• Ödüller için gereken fedakarlıkları yapma (oto. hak etme)

• Etik değerler (kopya ve fikri mülkiyet hırsızlığı)

• Sosyal ve çevresel bilinç

• Gerçek hayat deneyimi ve bilinci

• Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi)

• Uluslararası farkındalık (diğer ülke, kültür algısı-ön yargı, peşin hüküm)