Günümüz teknoloji ve bilim çağı olduğuna göre her geçen gün gelişen yöntemlerle çocuğunuzun potansiyelini taşıdığı hastalıkları öğrenmek ve bunların ortaya çıkmasını engellemenin yollarını bilmek istemez misiniz?

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

Çocukların hastalanması anne-babaların en büyük korkusu... İlk nezlesi, ilk yüksek ateşi, ilk boğaz enfeksiyonu nasıl da endişelendirir büyükleri. Daha ciddi durumları düşünmek bile istemeyiz. Günümüzde bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bir damla kan ya da tükürükten alınan örnekle gelecekte olabilecek hastalık risklerine karşı önlem almak mümkün. Gentest, Harmony Test ve Pinner Test de son dönemin bu amaçla başvurulan en önemli testleri arasında yer alıyor.



Gentest Check-up’ta görünmeyeni görüyor

‘Tıpta Sessiz Devrim: Koruyucun Genetik’ kitabının yazarı Dr. Serdar Savaş tarafından yıllarca süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Gentest, hastalıklar henüz dokularda belirti vermeden önce yani hastalık henüz hücre içi gelişim aşamasındayken yatkınlığı saptamak amacıyla uygulanıyor. Dr. Serdar Savaş, bu test hakkında şöyle diyor: “Bilirsiniz, insanlar check-up yaptırırlar, sağlam çıkarlar fakat bir süre sonra da kalp krizi geçirir ya da kansere yakalanabilirler. Bu duruma hayret ederiz. İşte Gentest’le, check-up’ta bir şey bulunmasa dahi yatkınlıklar görülüp müdahale edilebiliyor. Kanserler, kalp hastalıkları, diyabet, Alzheimer ve osteoporoz gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında rol oynayan genetik yatkınlıklar belirlendiğinde bireyin beslenmesinde, yaşam tarzında yapılacak değişikler, ilaç ve besin takviyeleri ile hayat kurtarılabiliyor.”

Kimlere uygulanabilir?

Dr. Serdar Savaş, Gentest’in farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik uygulamaları olduğunu belirtiyor. Çocuklar, gençler, orta yaşlılar, ileri yaşlılar, anne adayları, obezite hastaları, fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için çeşitli analiz paketleri bulunuyor. Gentest, iki yaşından itibaren her bireye uygulanabiliyor. Çok ileri bir koruyucu tıp uygulaması olduğundan hastalıklar gelişmeden önce uygulanması tavsiye ediliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Çocuklara yapılan uygulamada ağız içine sürülen bir pamukla, hiç can yakmadan ve kanatmadan örnek alınıyor. Çocuğun ölçümleri yapılıyor. Ebeveynlerle yapılan görüşmede çocuğun beslenmesi ve diğer özellikleri ile ilgili bilgiler alınıyor. Erişkinlere yapılan uygulamalarda ise örnek alımı testin türüne göre yapılıyor. Sadece fazla kilolardan kurtulmak için test yaptıranlarda yine ağız içinden örnek alınıyor. Ancak hastalık yatkınlıklarının ve risklerinin ele alınacağı GentestVital, GentestMedical, GentestObezite, GentestBioaging ve GentestGebelik testlerinde kan ve idrar örnekleri de alınıyor. Danışanın vücut ölçümleri ve tıbbi muayenesi yapılıyor, çok detaylı bir Gentest Bilgi Formu dolduruluyor.

Sonuçların değerlendirilmesi

Sonuç raporları 6-8 hafta sonra hazır oluyor ve danışana bir randevu veriliyor. Bu randevuda genetik sonuçları, mevcut tahlil sonuçları, yaşam tarzı değerlendiriliyor ve bunların ışığında taşıdığı yatkınlıkları ve riskleri açıklanıyor. Daha sonra ise o bireye özgü gerekiyorsa ilaç kullanımı, vitamin-mineral ve besin destekleri, egzersiz programı ve bundan sonra riskleri doğrultusunda yaptıracağı tıbbi kontroller açıklanıyor.

Fazla kiloları olup, obezite sınırına girmemiş olan kişilere uygulanan GentestDiet 1250 lira. Genç-orta yaş grubuna uygulanan GentestVital ve GentestMedical analizleri 2500- 3500 lira arasında. GentestKid ve GentestGebelik 3000 lira civarında. En kapsamlı analizler GentestBioaging ve Gentest Bioaging+Plus analizleri ise 4250-5950 lira aralığında.