Geleceğin Yıldızları “Astronomi Kampı” Temmuz ayında Uludağ’da başlıyor.

Basketbol, voleybol, futbol, judo, film, liderlik, İngilizce ve Almanca gibi 16 farklı kamp programı düzenleyen Geleceğin Yıldızları, gökyüzüne ve bilime meraklı 9-12 yaş aralığındaki çocuklara “Astronomi Kampı” düzenliyor. Çocukları yıldızlarla buluşturan Astronomi Kampı, 12-25 Temmuz tarihleri arasında Uludağ Gelişim Kamplarında kapılarını açacatk.

9-12 yaş arası çocuklar için, Uzay Kampı Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Astronomi Kampı, 12-25 Temmuz tarihleri arasında çocukların yıldızlara çok yakın olabileceği Uludağ’ın zirvesi Uludağ Gelişim Kampı’nda düzenlenecek. Uzay Kampı Türkiye’deki Öğrenme Merkezine yapılacak videokonferans bağlantıları sayesinde, meteorlar, asteroitler ve kuyrukluyıldızlarla ilgili merak edilen her şey işin uzmanları tarafından anlatılacak.

