Başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi bazı tahıllarda bulunan ve son yıllarda gittikçe daha fazla kişinin bünyesinde düşman olarak algılanan ‘glüten’i hayatınızdan çıkarmanız mümkün. Yeter ki bunun yeni bir yaşam tarzı olduğunu kabul edin.

Yazı: Gülru İncu



Günümüz modern dünyasında yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve çeşitli katkı maddeleri eklenmiş gıdalarla çok erken yaşta tanışan yeni nesillerde giderek artan bir oranda gıda intoleransıyla karşılaşılıyor. Gıda intoleransı, vücudun bazı enzimlerin eksikliğinden dolayı gıdaları iyice sindirememesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Normal koşullarda besinler bağırsakta sindirildiğinde proteinler, enzimler yardımıyla parçalanıp amino asitlere ayrıştırılıyor. Amino asitler ise kana geçip kullanılmak üzere vücutta taşınıyor. Glüten intoleransı olan kişilerde söz konusu proteinler, tam olarak parçalanamadan kana karışıyor ve vücudun savunma sistemi bu proteinleri bir bakteri, bir virüs gibi yabancı olarak algılıyor ve reaksiyon gösteriyor. Sonuçta vücutta inflamasyon oluşuyor. Halsizlik, metabolizma yavaşlaması, bağırsak problemleri gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Durumun devamlılığı halinde kronik hastalıklar gelişebiliyor.



Genetik kökenli bir tablo

Glüten, başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi bazı tahıllarda bulunan, unun öz değerlerini en fazla içeren ve günümüzde birçok gıdada kıvam verici olarak da kullanılan bir protein grubu. Glüten hassasiyetinde ince bağırsağın iç yüzeyinde bulunan tüysü yapıdaki oluşumlar glüten alerjisi nedeniyle ortadan kalktığı için, bazı besinlerin bağırsaklardaki emilimi gerektiği gibi olmuyor ve hassasiyeti olan kişiler çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bu durumda tedavi, glütensiz besinlerin tüketilmesiyle sağlanıyor. Glüten hassasiyetinin çoğunlukla genetik kökenli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, “Bebeklik ve çocukluk döneminde sindirim sistemi birçok besin maddesine karşı çok hassastır. Özellikle bir yaşına kadar ortaya çıkan birçok besin maddesine karşı hassasiyet gösterir, yaş ilerledikçe de kendiliğinden geçebilir” diyor.



Çocuklarda kabızlık görülüyor

Glüten intoleransında özellikle glüten içerikli ürünleri tükettikten sonra sindirim sisteminde hazımsızlık, gaz oluşumu, ishal, şişkinlik şikayetleri görülüyor. Çocuklarda ishal yerine sıklıkla kabızlık meydana geliyor. Kazanç, birçok kişinin yıllardır çektiği gaz probleminin her gün yediği buğdaydan kaynaklandığını bilmediğini vurguluyor. Glüten intoleransınız olup olmadığından emin olmak için intolerans testi yaptırmanız öneriliyor.



Vitamin takviyesi gerekiyor

Glüten gıda maddesinin içeriğinde bulunması ve hazırlanması sırasında kullanıldığı için glütensiz bir diyetin uygulaması sanıldığından zor olabiliyor. Özellikle küçük çocuklar glüten içiren besinleri bilmeden tüketebiliyor. Bir diğer sakınca ise anne-babaların çocuklarına önce çok sıkı diyet uygulayıp sonraları hastalığın geçtiği düşüncesiyle uzak durmaları gereken yiyecekleri azar azar yedirme hatasına düşmeleri. Glütenin bulunduğu tahıl grubu sağlık için özellikle çok önemli olan B grubu vitaminleri içeriyor. Banu Kazanç, bu nedenle özellikle çocuklar için ek takviyeler sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.