İçimizi ısıtan, ruhumuzu neşelendiren, yaşam kaynağımız güneş, dozu iyi ayarlanmadığında tatsız sonuçlara neden olabiliyor. Güneşin dost ve düşman hallerini ve bu durumla nasıl baş edeceğimizi mercek altına aldık.

Yazı: Güzide Yülek



Bebek, çocuk ya da yetişkin hiç fark etmez, hepimizin güneşle buluşması şart. Vücudumuzun daha güçlü olması, daha sağlıklı kemikler ve D vitamininin emilimi için en önemli kaynağımız güneş… Ancak hepimizin çocukken kocaman bir gülümsemeyle çizdiği, resimlerimizin baş kahramanı güneş o kadar da masum değil.



Güneş ışınlarına korunmasız maruz kalmak, ciltte, gözlerde, bağışıklık sisteminde ne yazık ki kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Üstelik öyle yetişkin olmak da gerekmiyor.

Bütün çocuklar parkta, bahçede ya da yaz sezonunda deniz kenarında kova-kürek oynamaya bayılıyor. Ebeveyn olarak onlar bilinçlenene kadar iş bizlere düşüyor. Yaşam boyu güneşe maruz kalacak bedenimizi nasıl korumamız gerektiğini çocuklara da çok küçük yaşlarda öğretmek gerekiyor.



Güneş ile ilgili gerçekler

Güneş, yeryüzüne ışık yayıyor ve bu ışığın bir parçası görünmez UV ışınlarından oluşuyor. Bu ışınlar cilde ulaştığında bronzlaşma, yanma ve diğer cilt hasarlarına neden oluyor. UVA, UVB ve UVC, ultraviyole ışınlarının çeşitlerini ifade ediyor.

UVA ışınları cildin yaşlanmasına ve kırışmasına neden oluyor, melanoma gibi cilt kanserini tetikliyor. UVA ışınları, ozon tabakasının (atmosfer ya da dünyayı saran koruyucu tabaka) üzerinden kolayca geçiyor. Bizim çoğunlukla maruz kaldığımız ışınlarından en kıdemlisi de UVA.

• UVB ışınları da oldukça tehlikeli… Güneş yanığı ve katarakta neden oluyor ve bağışıklık sistemimiz üzerinde de güçlü bir olumsuz etkiye sahip, ayrıca cilt kanseri riskini artırıyor. Cilt kanserinin en tehlikeli formu olan melanoma, 20 yaşından önce yoğun şekilde UVB ışınlarına maruz kalan ve güneş yanığı olan kişilerde daha çok görülüyor.

• UVC ışınları güneşin ışınları arasındaki en tehlikeli olanı. Neyse ki bu ışınlar ozon tabakası tarafından engellendiğinden yeryüzüne ulaşamıyor. Tabii ozon tabakası kaldığı sürece…

• Önemli olan UVA ve UVB ışınlarından cilt hasarına maruz kalmadan maksimum oranda faydalanmak ve tüm aileyi bu tehlikeli ikiliden korumak.



İlk kalkan melanin

Vücudun ilk savunma mekanizması UV ışınları, ciltte bulunan melanin ile reaksiyona giriyor. Melanin güneşe karşı cildin ilk savunması ve ciddi cilt hasarı yapmadan önce tehlikeli UV ışınlarını emiyor. Melanin, farklı cilt renklerinde farklı konsantrasyonlarda ve renklerde bulunuyor. Doğal cilt rengi açık tonda olanlarda daha az melanin bulunduğundan UV ışınlarını daha az absorbe ediyor. (Çocuklarda cilt rengine bakılmaksızın koruma şart çünkü bronzlaşma veya yanma cilt hasarına neden oluyor.)

Güneşe maruz kaldıkça melanin artıyor, cilt koyulaşmaya, bronzlaşmaya başlıyor. Hatta ‘sağlıklı’ bronzlaşmak bile bazen güneş hasarının işareti olabiliyor. Hasar riski, güneşe maruz kalma yoğunluğuyla daha da artıyor. Düzenli olarak güneşe maruz kalanlarda daha çok risk bulunuyor. Korunmasız güneşe maruz kalmak, özellikle çocuklar için çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

