Hem eğlenceli hem öğretici

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Keskin Color, Aylin serisinde yer alan altı hikaye kitabı, dört aktivite kitabı, bir resimli sözlük, iki takım oyunu ve iki boyama kitabından oluşan koleksiyonla çocukları hem bilgilendiriyor hem yeteneklerinin gelişmesine yardımcı oluyor.

Aylin serisi hikaye kitaplarında miniklere sosyal davranış kurallarının yanı sıra beslenme ve temizlik alışkanlığı kazandırmaya yönelik eğlenceli temalar öne çıkıyor. Çıkartmalı boyama kitapları ise onların zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin yanı sıra hayal güçlerinin de gelişmesine yardımcı oluyor. Aynı şekilde çıkartmalı aktivite kitapları da renkleri, şekilleri, sesleri, harfleri ve sayıları eğlendirerek öğretiyor.

