Hep kitap, çocuk edebiyatına Küçük Bay Tilki ve Tavşancan ile Faresu dizileriyle adım atıyor.

Franziska Biermann’ın ödüllü Küçük Bay Tilki dizisinden iki, Axel Scheffler’in yazıp resimlediği Tavşancan ile Faresu dizisinden ise 4 kitabı, 11 Kasım’da Hep kitap etiketiyle raflarda yerini alacak.



Franziska Biermann’ın yazıp resimlediği Kitapsever Bay Tilki ile Bay Tilki ve Kırmızı İp, Süheyla Kaya’nın çevirisiyle okurlara ulaşıyor.



Tüm dünya çocuklarının zevkle okuduğu Gruffalo’nun çizeri Axel Scheffler’in yazıp resimlediği Tavşancan ile Faresu dizisi ise 4 kitapla birden okul öncesi dönemdeki çocuklara sesleniyor. Arkadaşlık, paylaşma, sorunlara çözüm bulma temalarının öne çıktığı kitapların resimleri de görsel bir şölen sunuyor.

