6-11 yaş grubundaki çocuklar, Çocuk Atölyesi ve Tiyatro Fil işbirliğiyle düzenlenen İngilizce Yaratıcı Drama Atölyesi'nde hem drama sanatını deneyimliyor, hem de İngilizce öğreniyor.
İşte atölyenin detayları...
Yaş Grubu: 6 -11 yaş
Amaç: İlgili yaş grubundaki çocukların tiyatro sanatçıları eşliğinde drama sanatını deneyimlerken, İngilizce öğrenmelerine olanak sağlamak
Süre: 5 hafta / 2'şer saat
Eğitmen: Çocuk oyunları yazarı Tuğba Güdücü
Mekan: Çocuk Atölyesi / Cihangir (Oba Sokak 2/A Cihangir/İstanbul)
Tarihler
27 Haziran Cumartesi - 15:00 - 17:00
04 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00
11 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00
18 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00
25 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00
Atölye Ücreti (5 Hafta / 10 Saat): 750 TL