İngilizce Yaratıcı Drama Atölyesi

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6-11 yaş grubundaki çocuklar, Çocuk Atölyesi ve Tiyatro Fil işbirliğiyle düzenlenen İngilizce Yaratıcı Drama Atölyesi'nde hem drama sanatını deneyimliyor, hem de İngilizce öğreniyor.

İşte atölyenin detayları...

Yaş Grubu: 6 -11 yaş

Amaç: İlgili yaş grubundaki çocukların tiyatro sanatçıları eşliğinde drama sanatını deneyimlerken, İngilizce öğrenmelerine olanak sağlamak

Süre: 5 hafta / 2'şer saat

Eğitmen: Çocuk oyunları yazarı Tuğba Güdücü

Mekan: Çocuk Atölyesi / Cihangir (Oba Sokak 2/A Cihangir/İstanbul)



Tarihler

27 Haziran Cumartesi - 15:00 - 17:00

04 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00

11 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00

18 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00

25 Temmuz Cumartesi - 15:00 - 17:00

Atölye Ücreti (5 Hafta / 10 Saat): 750 TL



