İpler Kimin Elinde Olmalı?

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Yönetimi çocukların ele geçirdiği yeni nesil aile modellerine sıkça rastlıyoruz son yıllarda. Peki, her istediği yapılan, fazlasıyla söz hakkı verilen çocukların ileriki yaşlarında onları neler bekliyor hiç merak ettiniz mi? Uzmanlar, mutsuz ve talepkar çocuklar yetiştirmemek için anne babaların kurallar koymaları gerektiğini söylüyor.

Geçmiş yıllarda anne ya da babaların sadece bir göz işaretinden ne demek istediğini anlar, sadece bize fikrimiz sorulduğunda cevap hakkımızı kullanırdık. Şimdilerde çocukların patron olduğu aile modellerinin hızlıca yaygınlaştığını görüyoruz. Peki, çocukların fikirleriyle yönetilen, onların isteklerinin ilk sırada olduğu bu yaşam şeklinin doğurduğu sonuçların neler olduğunu merak ediyor musunuz? Bu tutumun çocukların psikolojik gelişimdeki etkilerinin çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, çeşitli avantaj ve dezavantajlardan bahsediyor.



Kişilik gelişimi için söz hakkı verin ama esnek kurallarla!

Çocuğunuzun kişilik gelişimi ve sosyalleşmesi açısından tabii ki onun da fikrini almalı ve ona söz hakkı vermelisiniz. Ama bunu yaparken onların sınırlarının sizin tarafından konmasına ihtiyaç duyduğunu da unutmamak gerek. Esnek bazı kurallar ile fikrini dile getirmesini sağlayıp, şımarıklık yapmasını engellemeniz mümkün. Tabii ki kuralları sizin de delmememiz şartıyla!



