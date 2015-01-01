Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, yapılan tetkikler sonucunda çocuğun herhangi bir rahatsızlığı yoksa doğru zamanda doğru gıdalar verilerek
bu problemin üstesinden gelinebileceğini söylüyor.
Çocuklarda genellikle yemek seçme veya yemeği reddetme şeklinde görülen iştahsızlık problemi, çocuğun aşırı hareketli veya içe kapanık olmasından da kaynaklanabiliyor. Bazen de sadece anne-babanın kuruntusu olabiliyor. Bu nedenle çocuğun gerçekten iştahsız ve yeteri kadar beslenmediğinden emin olmak gerekiyor. İştahsızlık çocuğun yaşına ve kişisel özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Çocuğun beslenmeye olan tepkisi, yeme alışkanlığı, annenin yaklaşımı gibi faktörler de önem kazanıyor. Özellikle anne ve babanın beslenme konusunda yaptığı hatalar çocuklarda iştahsızlığı tetikleyebiliyor. Baskı yapmak, cezalandırmak, aşırı ısrarcı olmak gibi yaklaşımlar da çocuğu beslenmeye karşı tepkili hale getirebiliyor. Bu nedenle çocuklara doğru yaklaşım iştahsızlık sorununu gidermede önemli bir adım.
Bir başka adım ise çocuğun ne zaman ve neyle besleneceği... Besinlerde çeşitlilik yaratmak, beslenme saatini doğru ayarlamak, karışık tatları vermemek gibi önlemlerle bu sorun çözülebiliyor. Uzman Diyetisyen Özger çocuklarda iştahsızlık sorununu gidermeye yardımcı olacak 15 öneride bulundu.
İşte iştahsız çocuklar için öneriler;
1- Beslenmenin gerçekten önemli olduğuna onu inandırın. Çocuğunuza, beslenmenin önemini kavratan hikayeler, masallar anlatın; ona örnekler verin. Beslenmenin insan sağlığı için ne kadar önemli olduğuna inanmasını sağlayın.
2- Çocuğunuza beslenmeyi sevdirin. Beslenmenin eğlenceli olduğunu çocuğunuza hissettirin.Gülerek, oynayarak yemek yemesini sağlayın. Yemek yerken ona müdahale etmeyin, yiyecekleri istediği gibi döke saça yemesine izin verin.
3- Yemekleri çocuğunuz için çekici hale getirin. Ayıcık şeklinde kesip çocuğunuzun tabağına koyduğunuz bir dilim ekmek, gülen suratlı bir makarna tabağı, tabakta resim şekline getirilmiş çeşitli sebzeler, misket görünümünde köfteler, çiçek şeklindeki yumurta halkaları… Besinleri çocuğunuzun hoşuna gidecek hale getirin. Bu, sizin hayal gücünüze kalmış ama bir ipucu vermek gerekirse; çocuğunuzun sevdiği oyuncaklar ve çizgi film karakterleri gibi cisimler üzerinden giderseniz, daha başarılı olursunuz.
4- Çocuğunuza zorla
yemek yedirmeyin, ısrar etmeyin. Çocuğunuza zorla yemek
yedirmeyin! Eğer zorlarsanız, çocuğunuz yemek yemekten daha fazla
uzaklaşabilir. Bu davranış, çocuğunuzda alışkanlık haline de gelebilir.
5- Beslenmesinde
sevdiği besinleri kullanarak sevmediği besinlere alıştırın.
Önce; çocuğunuzun severek tükettiği sağlıklı besinleri belirleyin. Bu
besinlerle, çocuğunuzun fark etmeyeceği kadar az miktarda, severek tüketmediği,
ancak tüketmesi gereken önemli besinleri karıştırıp, çocuğunuzun yemesini
sağlayın (Bu karışımı her seferinde yapmayın. Bazen sevdiği besini tek başına
verin.). Zaman içinde, karıştırdığınız besinin miktarını artırarak tükettirmeye
devam edin. Belirli bir süre sonra, sevdiği besine karıştırdığınız bu besini az
miktarda tek başına vermeye başlayabilirsiniz. Bu besin, çocuğunuzun damak
tadına artık ters gelmeyeceği için, rahatlıkla tüketebileceği bir hal alır.
(Karışım haline getirdiğiniz yemeğin, tadının güzel olmasına ve karıştırdığınız
diğer besinle uyumlu olmasına önemle dikkat edin.)
6- İçecekleri yemekten önce tüketmemesini sağlayın.Pek çok çocuk, yemek saatinden önce acıkır ve bir şeyler içmek ister. Bunun sonucunda, midesi dolu olduğundan yemek yemek istemez, kendini tok hisseder. Bu nedenle; çocuğunuzun yemekten 1 saat öncesine kadar ve tabii yemek sırasında, sıvı alımını sınırlandırın. Masaya içecek koymamaya çalışın.
7- Çocuğunuza
verdiğiniz yemeklerin karışık tatlarda olmamasına özen gösterin.
Çocuğunuz, birçok besinin bulunduğu, bulamaç haline getirilmiş bir besini
tüketmek istemeyecektir. Siz ister miydiniz? Bu besinlerin hepsi, besin değeri
yüksek besinler olsa da tüketim açısından çekici gelmez ve çocuğunuz, yediği
besinin karmaşık tadından rahatsız olabilir. Bu nedenle; çocuğunuza besinleri
genellikle tek başına, yani ayrı tatlarda tükettirmeye çalışın. Çocuğunuzun
damak tadı bu yönde gelişeceğinden, ileride de zorluk yaşamaz.
8- Çocuğunuzun
tükettiği besinlerde çeşitlilik yaratın. Aynı yemekleri,
çocuğunuzun önüne sık sık koymayın. Hem besin değeri çok yüksek hem de
çocuğunuzun sevdiği bir besini ona tükettirmek istiyorsanız, farklı hazırlama
ve pişirme yöntemleri kullanarak değişik yemekler yaratın. Örneğin; bir gün
salçalı köfte, başka bir gün sulu köfte, patatesli köfte, sebzeli köfte,
yoğurtlu köfte gibi alternatifler oluşturun.
9- Yemek saatlerini
iyi seçin. Yemek saatlerini, çocuğunuzun uykusuz ve huzursuz
olduğu saatlere değil; daha neşeli, keyifli olduğu saatlere denk getirin.
Çocuğunuzun, yemeğini doğru saatlerde yemesi, ona daha keyifli ve sağlıklı
yemek yiyebileceği bir düzen oluşturur.
10- Porsiyonlarını
iyi ayarlayın. Onun bir çocuk olduğunu, gereksinimlerinin size
oranla çok daha az olduğunu unutmayın ve tabağına, tüketebileceği miktarda
yemek koyun. Bir diyetisyen yardımı alın ve çocuğunuzun gereksinimlerini
birlikte belirleyin. Fazla miktarda koyduğunuz yemek, çocuğunuzu korkutabilir
ve hepsini yiyemeyeceğinden, sizde; “Yine tabağındakini bitirmedi” psikolojisi
oluşturabilir. Fazla porsiyonlardan onu mümkün olduğunca uzaklaştırın.
11- Çocuğunuzu sağlıksız atıştırmalardan koruyun. Çocukların pek çoğu; gofret, çikolata, kek, şeker, cips gibi besinleri tüketmeyi çok sever. Bu besinler, hem çok sağlıksızdır hem de bunları tükettikten sonra çocuğunuz yemek yemek istemeyecektir.
12- Sevmediği bir besini sık sık ona hatırlatmayın.
13- Mutfakta size
yardım etmesine izin verin. Yemek yaparken veya hazırlarken,
çocuğunuzun size yardım etmesine izin verin. Sofrada ise, onu, yardımından
dolayı takdir edin. Kendi yardımıyla hazırlanan yemeği iştahla yemek
isteyecektir.
14- Yemeklere farklı
isimler takın. Yemeklere, komik ve ilginç isimler
takabilirsiniz. Bu durum, çocuğunuzda merak uyandıracak, yemeğe olan ilgisi
artacaktır.Yemek yerken dikkatini dağıtacak faaliyetlerden uzak tutun.
15- Çocuğunuza, çok
sevdiği bir çizgi filmin karşısında yemek yedirmeyin. Çocuğunuz
yediğinin farkında olmayıp, tüm dikkatini çizgi filme vermek isteyebileceğinden
yemek yemeği reddedebilir.