İstinyePark’tan çocuklar için yaz atölyesi

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İstinyePark’ın “Yaz Atölyesi” çocukları soyut sanatın öncüleriyle tanıştırıyor.

Çocukların sanatçı ruhunu beslemek için “Güzel Sanatlar Parkı” konulu yaratıcı bir projeye imza atan İstinyePark, etkinliklerini “Yaz Atölyeleri”yle devam ettiriyor. Temmuz boyunca İstinyePark Cafe Nero önündeki alanda oluşturulan özel bölümde, 13:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Atölyesi’ne, 4-12 yaş grubu çocuklar katılacak. Atölyede şekil ve renklerin de sanat olabileceğini keşfeden çocuklar, 20. yüzyıl soyut sanatının öncüleri Kandinsky, Mondrian ve Calder’i tanıma fırsatını bulacak.

İstinyePark’ta 8 ve 29 Temmuz’da yapılacak “Kandinsky Atölyesi”nde çocuklar, renkli kağıtlarla sanatçının rengarenk dairelerden oluşan sihirli ağaçlarını yaratacak.

Çocuklar, 9 ve 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek Mondrian Atölyesi’nde, siyah şeritler ve sanatçının kullandığı sarı, kırmızı, mavi boyalarla kendi geometrik resimlerini yaratacak.

10 ve 31 Temmuz’da düzenlenecek Calder Atölyesi’nde ise çocuklar, renkli kağıtlarla kendi hareketli heykellerini yapacak.