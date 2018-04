Bugünün ‘büyümüş de küçülmüşleri’ sadece büyük laflar etmekle kalmıyor; yaşlarına hiç uygun olmayan şekilde güzel, zayıf ve tarz olmakla da ilgileniyor.

Yazı: Elif Girgin



Biz küçükken öyle çeşit çeşit oyuncak bebekler, hayranı olduğumuz pop starlar, moda ikonları, süper güçleri olan savaşçı prensesler yoktu. Et bebeklerimiz, Heidimiz, Vikinglerimiz, ipimiz, topumuz ve birkaç parça kıyafetimizle mutlu mesut büyürdük. Sevdiğimiz sanatçıların taklidini yaptığımızda ya da şarkı söylediğimizde tebessüm edilirdi en fazla. Ama kimse kolumuzdan tutup özel derslere, kurslara götürmezdi. “Zayıf olayım, mükemmel olayım, güzel olayım” gibi kavramlar pek yanımıza uğramazdı. Zaman geçti, çizgi filmler, filmler, diziler değişti, moda kavramı hayatımızın her alanına girdi. Tüm bu değişim çocukları da etkiledi. Daha küçücükken, ‘prensesim’, ‘prensim’, ‘paşam’ diye hitap etmeye başladığımız çocuklar, daha da güzel olayım, zayıf olayım, mükemmel ölçülerim, harika kıyafetlerim olsun, dünya benim etrafımda dönsün derdine düşmeye başladı. Çünkü dört bir yandan kuşatma altındalar. Peki, bu kuşatmayı nasıl kaldıracağız? Mükemmellik takıntılarından onları nasıl koruyacağız? Uzman Klinik Psikolog Zehra Erol ile bu sorulara yanıt aradık.



Dört bir yandan mesaj geliyor

Akranların baskısı, aile öyküsü, eğitim, kültürel yapı, sosyal statü ve medyanın etkisinin yanı sıra aşağılanma, hakaret edilme, alay edilme gibi çocukluk çağındaki travmaların bu tip takıntılara sebep olabileceğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Zehra Erol, “Gün içinde nasıl güzel görüneceğimizden, hangi kıyafetin en çok yakışacağına kadar birçok mesaja maruz kalıyoruz. Gerek televizyon, gerek yazılı basın, gerekse dış ortamda o kadar fazla ki bu maruz kalma hali, adeta kişisel alanımızı işgal ediyor. Çizgi filmler, çocuk dergileri, hatta oyuncaklar derken sadece yetişkinler değil, çocuklar da bu mesajlardan nasibini alıyor” diyor. Erol, çocuklara yönelik hazırlanan makyaj malzemeleri, birbirinden farklı ama incecik bedenlere sahip bebekler, parfümler, kitaplar derken çocukların her yanının kuşatılmış durumda olduğunu söylüyor.



‘Halo Etkisi’ yanıltıyor

Psikolojide ‘Halo Etkisi’ denilen yaklaşımın, görünümün önemine vurgu yaptığını anlatan Erol, “Bu yaklaşıma göre, güzel olan kişilerin doğru olmasa da olumlu başka niteliklere sahip olduğuna ilişkin yargıya varırız. Güzel bir kızın aynı zamanda, cana yakın ve zeki olduğunu düşünmek gibi… Bu yaklaşımı çocuk kitapları da destekler. Örneğin masallarda prensesler hem güzel hem iyi hem de yardımseverdirler” diyor.



Bir dal parçası, bir top yeter

“Çocuklar basit, ulaşabildikleri nesnelerle oyun oynarlar. Bir miktar su, 2-3 çubuk, bir ağaç dalı veya bir top yeterlidir çoğu zaman. Bu daha çok ebeveynlerin kaygıları ile ilişkilidir” diyen Erol şöyle devam ediyor: “‘Çocuklarım için en iyisini yaptım, en iyi oyuncağı aldım, benim çocuğum en iyisine layık’ tarzı düşüncelerle bağlantılıdır bu kaygılar. Bu nedenle çocuğun yaşamına bu tür oyuncakları sokmak yerine oyun fırsatı yaratmak önemli. Süslü bebeklerin vücudu, bebek oranından çok kadın vücudunun oranına göre oluşturulmuş. Bu erken yaşta çocuğun kadın vücudu ile ilgili bir prototip oluşturmasına ve yaşı büyüdükçe de sorun yaşamasına neden olabiliyor.“