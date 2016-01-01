Şevki Karayel Piyano Akademisi bale, zumba ve pandomim atölyeleriyle Global Wellness Day’de...

Piyanist Şevki Karayel tarafından kurulan Şevki Karayel Piyano Akademisi, 2016 İstanbul Global Wellness Day etkinliğinde standı ve çocuklara yönelik zumba, pandomim ve bale atölyeleriyle yer alacak.



Katılımcılar Şevki Karayel Piyano Akademisi bünyesinde verilen KidsZumba, Bale ve Pandomim dersleri hakkında bilgi alma şansı yakalarken, katılacakları atölyelerde bu sanat dallarına dair fikir edinme olanağı bulacaklar.



Global Wellness Day

Şevki Karayel Piyano Akademisi Pandomim – Bale – Zumba Atölyesi

Tarih: 11 Haziran Cumartesi

Yer: Küçükçiftlik Park, Çocuk Aktivite Alanı 1

Saat: 13:00 – 17:00

