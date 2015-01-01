Kamp zamanı

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Kamp Akademi, düzenlediği yaz ve kış kampları ile 6 – 17 yaş arası çocuk ve gençlere unutulmaz kamp tecrübeleri, uzun yıllar sürecek sıkı dostluklar ve muhteşem tatil anıları bırakmayı vaad ediyor.

Kamp Akademi’nin düzenlediği kamp programları arasında; Doğa, Sörf, Spor, Yelken, Gençlik, Kiteboard, Wakeboard, Babalar & Çocukları, Yaz Kampları, Snowboard, Kayak ve Yurtdışı Dil kampları yer alıyor.

2015 Yaz kamplarında 21-26 Haziran Doğa Kampı, 29 Haziran - 04 Temmuz Sörf/Yelken/Spor Kampı ve yine 06 Temmuz - 11 Temmuz Sörf/Yelken/Spor Kampı bulunan Kamp Akademi, ilk olarak güvenlik sonrasında eğlence ve eğitime de önem veriyor.

Kamp programları kampçıların kişiliklerini geliştirecek; yardımlaşma, liderlik, takım çalışması, saygı, kendine güven ve sorumluluk almayı öğreten aktivitelerle dolu olan Kamp Akademi’de her 4 kampçıya 1 koç düşüyor.

Detaylı bilgi için www.kampakademi.com, www.facebook.com/kampakademi, instagram.com/kampakademi, adreslerinden Kamp Akademi’ye ulaşabilir veya takip edebilirsiniz.