Kanserli çocukların yeni umudu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çocuklarımızın saçının bir teline zarar gelse en çok bizim canımız yanar. Oysa hastalıklar hayatın gerçeği ve büyükler kadar çocuklar da kansere yakalanıyor. Bu zor süreçte onların yanında olan bir vakıf var: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı…

Yazı: Mürsel Çavuş/Bebeğimle Elele



Kanser mücadelesi uzun, masraflı ve yıpratıcı bir süreç. Bu süreçte birçok aile zorluk yaşayabiliyor. Maddi sorunlar nedeniyle tedavilerinin aksama riski olan çocuklar için İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi’nde çalışan doktorlar ve burada tedavi olan aileler bir araya gelmiş ve bir vakıf kurmuşlar. Vakfa da ‘Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’ adını vermişler. Bu vakıf 2000 yılından beri hem tedavi masraflarında zorlanan ailelerin tedavilerinin sürmesini sağlıyor hem de çocuklara psikolojik destek veriyor.

Vakıf sayesinde yenilenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi çocukların tedavi ortamını onların psikolojisine uygun düzenlemiş. Sadece tıbbi ve temel ihtiyaçlar karşılanmamış serviste, aynı zamanda bilgisayar destekli modern bir oyun odası da kurulmuş. Çocukların resim yapabileceği ve satranç oynayabileceği alanlar var.

Bu serviste çocuklara tedavileri süresince vakıf gönüllüleri eşliğinde oyun terapisi, müzik, sanat, bilim terapileri yapılıyor, hekimlerle grup terapileri gerçekleştiriliyor. Öğretmenler eşliğinde çalışmalar da var. Bu çalışmalarda aileler de unutulmuyor tabii… Aileler etkinliklere katılırken ‘Çocukluk Çağı Kanserleri Bilinçlendirme Seminerleri’ ile hastalıkla ilgili bilgilerini arttırıyor.



