Karne iyiyse nasıl hediyeler alınacak? Kötü karneye nasıl tepki verilecek? Uzmanlar karne hediyesinin abartılmaması konusunda uyarıyor...

Karne günü herkesin beklentisi farklı. Veliler iyi bir karne, çocuklar da karne hediyesi bekliyor... Medical Park Göztepe Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanı İlknur Güven, iyi karnenin nasıl ödüllendirilmesi, kötü karne getiren çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.

SEVGİ VE TAKDİR EN BÜYÜK ÖDÜL

Karneyi ödüllendirirken maddi ödülleri kullanmak ve pahalı hediyeler almak yerine çocuğunuzu fark etmek ve manevi ödüllendirme olan ‘Aferin, seninle gurur duyuyorum’ veya 'Tebrik ederim’ sözleri daha faydalıdır. Sevgi ve takdir, çocuğa verilen en büyük hediyedir.

Okula gitmek ve ders çalışmak çocuğun sorumluluğudur. ‘Karnen iyi notlarla dolu olursa sana hediye alırım’ gibi bir yaklaşım yanlıştır. Bu şekildeki yaklaşımlar çocuğun her başarısında ya da yerine getirmesi gereken sorumluluklarında maddi imtiyaz veya hediye beklentisine neden olur.

SİHİRLİ CÜMLE: BEN SANA GÜVENİYORUM

Öğrencinin dönem içindeki başarısının ve gayretinin göstergesi olarak kullanılan notlar, bazen gereğinden fazla önemsenebilir. Çocuk daha iyi not alamadığı için suçlanabilir. Ailenin yaptığı baskı sonucunda çocuğun kendine olan güveni sarsılabilir. Ailesinin onu değil de notları önemsediği fikrine kapılarak kendini değersiz hissedebilir. Bu nedenle çocuğunuzun karnesi kötü ise onu korkutmayın. Zaten utanarak karnesini size gösterirken bir de siz aşağılarsanız, başarısızlığı kabullenir ve derslerini düzeltmek için hiçbir çaba harcamaz. Bu yüzden çocuğunuz karnesini getirdiğinde ders notları düşük de olsa, ona sarılıp, öpün ve ne olursa olsun sizin çocuğunuz olduğunu hissettirin.

ÇOCUĞUNUZU MORAL VEREREK YÜREKLENDİRİN

Notları düşük olduğu dersleri gülümsemeyerek “Artık seneye biraz daha fazla çalışarak düzeltirsin, ben sana güveniyorum, daha başarılı olacaksın” vb. sözlerle moral vererek yüreklendirin. Ona inandığınızı gösterin. Eğer özel desteğe ihtiyacı varsa tatil süresince fazla sıkmadan, özel bir öğretmenden destek alabilirsiniz.

ASLA TATİLDEN MAHRUM ETMEYİN

Çocuklarınızın karnesinde düşük notlar olsa bile, tatilde dinlenmesine ve eğlenmesine izin vermelisiniz. Başarısız olduğu dersleri sürekli çocuğunuza hatırlatıp, tatilden mahrum edip, onun keyif alacağı zamanını zehir etmemelisiniz. Bunun yerine çocuğunuzla birlikte akademik başarısını arttırmak için çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Çocuğun gelişimsel ve akademik durumuna göre tatilde olduğunu göz önünde tutarak oyun oynamaya uzun zaman ayırmanız gerekir. Unutmayın ki öğrenme sadece masa başında soru çözerek olmaz. Çocuklar oyun oynayarak da öğrenebilirler. Bu yüzden çocuğunuza oynayarak öğreneceği etkinlikler seçebilirsiniz.

TATİLDE BİRLİKTE PASTA VE BÖREK PİŞİRİN

Çocuğunuzu tatilde ders çalışması için zorlamayın. Oyun, eğlence, dinlenme haklarına saygı gösterin ve buna yönelik planlar yapın. Aile içi ilişkileri güçlendirmek ve çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesi açısından çalışan anne-babalar için okul tatili bulunmaz bir fırsattır. Sinema, tiyatro, şehir gezisi, hayvanat bahçesi, yürüyüş gibi çocuğunuzun hoşuna gidecek faaliyetleri birlikte gerçekleştirin. Tüm ailenin oynayabileceği oyunlar oynayabilirsiniz.

Çocuğunuzun evde olduğu saatlerde sıkılmaması için yaşına ve gelişimine uygun olarak ev sorumlulukları verebilirsiniz. Örneğin birlikte yemek, pasta veya börek pişirebilirsiniz. Bu onların hem büyüdüklerini hem de evde bir birey olarak yer aldıklarını pekiştirir.

