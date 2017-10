Çocuğunuz arzu ettiğiniz gibi bir yarıyıl geçirmemiş olabilir ve kötü bir karneyle karşınıza çıkabilir. Peki, anne baba olarak bu süreci nasıl yönetmelisiniz?

Gelişen teknoloji velilere, çocuklarının notlarını her an izleme olanağı veriyor olsa da “karne zamanı” hala özel... Tam da bu noktada anne babaların, çocuklarının karnelerine, hele de bu karne kötü notlarla doluysa nasıl tepki verecekleri son derece önemli. Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolojik Danışman Rehber Ayşim İncesulu, anne babaların kötü karne karşısında neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.



Ayşim İncesulu, “Eğer çocuğumuz ilkokul ya da ortaokulda ise artık kendini bir yetişkin gibi değerlendirebilecek olgunluktadır. Notları nedeniyle zaten üzgündür ve anne babasından gelebilecek tepkilerden dolayı da gergindir. Kötü karneye kızarak tepki vermek en kolayıdır. Ama böyle davranmak çocukta öfke, mahcubiyet, kırgınlık ve motivasyon düşüklüğü yaratmaktan başka işe yaramaz” açıklamasında bulunuyor.



Anne babalar nasıl davranmalı?

Ayşim İncesulu, anne babaların yapması gerekenin ne olduğunu şu cümlelerle açıklıyor: “Anne babalar, karneyi çocuklarıyla birlikte incelemeli ve ikinci dönem nelere dikkat etmesi gerektiğini yine ona sormalı, nasıl destek alabileceği ve neleri daha iyi planlaması gerektiğiyle ilgili sohbet etmelidir. İşte anne babalar böyle yaptığında çocukları onları dinler.”



Çocukların, “Sadece iyi not aldığımda, derslerimde başarılı olduğumda değerliyim. Yoksa annem ve babam beni sevmez” diye düşünmelerine izin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Ayşim İncesulu, anne babaların çocuklarına verecekleri en önemli mesajı şöyle özetliyor: “Önemli olan senin mutluluğun, başarma güdün ve özgüvenindir.”