Kendinize bağımlı çocuk yaratmayın

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Bebekken ‘Geceleri yanımızda uyumak istiyor, yatağında asla yatmıyor’, biraz büyüyünce ‘Okula gitmek istemiyor, beni sürekli yanında istiyor’ diyen anneler ve ileride anne-babasını yalnız bırakmamak için evlenmeyen, evlense de eşiyle ailesi yüzünden sorun yaşayan çocuklar... Peki bu bağımlılık halinin sebebi çocukların karakteri mi dersiniz? Yani o mu size bağımlı diyorsunuz? Hayır, yanılıyorsunuz!

Yazı: Arzu Vila



Çocuk yetiştirmek iğneyle kuyu kazmaya benziyor derler, ne kadar da doğru! Siz her ne kadar attığınız her adımın onun iyiliği için olduğunu düşünseniz de, zaman zaman yanlış şeyler yapıyor olma ihtimalinizi de göz ardı etmemelisiniz. Çocuk yetiştirirken, ileri ki dönemlerde çocuğunuzun gelişimini engelleyici travmatik durumlara yol açmamak büyük önem taşıyor. Bu açıdan, en çok üzerinde durulması gereken konulardan biri de, bağımlılık kavramı! Anne-çocuk bağımlılığı kavramını biraz irdelemek gerekiyor. Çünkü çocuklar büyürken ve gelişirken, onların bu gelişimine ayak uyduramayan ve çocuğunun kendine bağımlı olduğu fikrine kapılan anneler, ilerleyen yıllarda büyük sorunlar yaşayabiliyor ve yaşatabiliyor. Bu anneler, farkında olmadan kendilerinden kopamayan ve ayakları üstünde duramayan bireyler yetiştiriyor. Oysa, iyi bir gelişim çocuğun fiziksel olduğu kadar ruhsal gelişimini de destekliyor. Bu durumda en başta ebeveynin çocuğunun büyüdüğünü kabul etmesi ve ona küçük yaştan itibaren küçük sorumluluklar vererek özgüven gelişimini desteklemesi gerekiyor. Prof. Dr. Kültegin Ögel, özellikle aşırı korumacı olmanın bağımlı çocuklar yaratabildiğine dikkat çekiyor ve bu durumun faydadan çok zarar getirdiğini söylüyor: “Aşırı korumacı anneler, bir anlamda çocuklarına bağımlı anneler. Kaygının dozu artınca bu durum çocuğa yarar yerine zarar getiriyor. Annenin kontrolden çıkan kaygısı, çocuğun aşırı kontrolünü doğuruyor. Aşırı kontrol de çocuğun gelişimini engelliyor.”



