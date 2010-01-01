Burnu hep tıkalı, geceleri rahat nefes alamıyor, ağzı açık uyuyor, o küçücük bedeniyle bir de horluyor mu? Sorun büyümüş bir geniz eti olabilir.

Geniz etinin asıl işi, burundan giren virüs ve bakterileri tutup, vücudun mikroplara karşı ilk gardını almasını sağlamak. Ancak alerjik durumlar, genetik faktörler ve çok sık hasta olmak onun büyüyerek işlevini yerine getirmesine engel oluyor. Çocuklarda bir yaşından itibaren görülmeye başlanan ‘geniz eti büyümesi’ konsantrasyon bozukluğundan gelişme geriliğine kadar birçok sorunu da beraberinde getirebiliyor. Bazen ilaç tedavileri işe yararken bazı durumlarda da ameliyat kaçınılmaz oluyor. Bu süreci iyi yönetebilmek için çocuğun iyi gözlemlenmesi önemli. Bu noktada da ailelere büyük görev düşüyor. Geniz etinin çocuklarda yaratabileceği sorunları, bu sorunların çözüm yollarını ve ameliyatın gerçekten ne zaman gerekli olduğunu Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Nurten Küçük ile konuştuk.



UYKU APNESİ GELİŞEBİLİR

Genzi eti (adenoid doku) burun boşluğu ile ağız boşluğunu birbirine bağlayan nazofarinks denilen yerde yerleşmiş yumuşak kıvamlı, süngerimsi bir lenf dokusu. Normal fonksiyonu burundan hava yoluyla giren virüs ve bakterileri tutup, onlara karşı antikor üretimini sağlamak ve vücudun mikroplara karşı ilk savunma mekanizmalarından birini oluşturmak.



Çocuklarda geniz etinin büyümesinin başlıca sebeplerinin başında, çok sık hasta olmalarına bağlı geniz etinin çok fonksiyonlu çalışması geliyor. Bunun yanı sıra alerjik ve genetik faktörler de geniz etinin büyüme nedenleri arasında sayılabiliyor. Kreş, okul gibi çocuğun bulunduğu kalabalık ve kapalı ortamların, çocukların daha sık hasta olmasına ve buna bağlı olarak geniz etinin daha sık büyümesine neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Nurten Küçük, büyümüş veya iltihaplı geniz etinin belirtilerini şöyle açıklıyor: “Geniz eti büyük olan çocuklarda horlama, ağzı açık uyuma, gece uykuda sürekli hareket halinde olma, gece terlemeleri, bazen de altına kaçırma gibi şikayetler görülebiliyor. Bunların içinde en ciddi bulgu ise apne dediğimiz uyku sırasında çocuğun nefesinin ara ara geçici olarak durmasıdır. Çok sık hasta olan, sürekli devam eden öksürük şikayetleri, sık geçirilen ve geçmeyen orta kulak enfeksiyonlarında geniz etinden şüphelenmek gerekir.”







10 YAŞINDAN SONRA KÜÇÜLÜYOR

Geniz eti büyümesi bir yaşından itibaren her çocukta görülebiliyor. 10 yaşından sonra genelde küçülmeye ve kaybolmaya başlıyor. Geniz etinin çocuklarda en büyük hacme ulaştığı ve en çok şikayet yarattığı dönem ise, çocukların kreş ve okula başladığı 5-6 yaş grubu. Bu dönemde her çocukta olmasa da geniz eti en büyük aşamaya ulaşıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları ve uyku problemleri açısından çocuğun en yoğun şikayetinin olduğu süre de bu dönem.



OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Geniz eti büyük olan çocuklarda en göze çarpan problemlerin uyku problemleri (horlama, ağız açık uyuma, apne, gece huzursuz uyuma) olduğunu ifade eden Op. Dr. Nurten Küçük, buna bağlı olarak bu çocukların gece derin uykuya dalamadıkları için büyüme hormonu salınımının da azaldığını ve büyüme eğrilerinde yavaşlama görülmeye başlandığını söylüyor ve ekliyor: “Geniz eti büyük olan çocuklar boy ve kilo olarak yaşıtlarına göre daha geri kalıyor. Bu çocuklarda ayrıca gün içinde hiperaktivite, dikkat bozukluğu ve okul başarısızlıkları görülebiliyor. Geniz etinin yarattığı solunum problemlerine bağlı olarak gelişebilen ciddi kalp ve akciğer problemlerini de atlamamak gerekiyor.”

Geniz eti büyük olan çocuklarda sık görülen diğer problemlerin tekrar eden baş ağrısı, konuşma bozuklukları, yüzde ve alt çenede uzama ile üst damağın yukarı doğru çıkmasına bağlı olarak gelişen şekil bozukları olduğunu söyleyen Op. Dr. Nurten Küçük, geniz eti olan çocukların üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu ve kulak enfeksiyonlarını sık geçirdiklerini, kesilmeyen geniz akıntısı ve öksürük şikayetlerinin de en sık görülen şikayetler arasında olduğunu belirtiyor. Ayrıca geniz eti büyük olan çocuklarda burun yoluyla solunum yerine ağızdan solunum yapıldığı için bu çocuklarda ağız kokusu ve diş çürüğü de görülebiliyor.







MİKROPLARA YOL AÇILIYOR

Geniz eti havayla vücuda giren mikroplara karşı vücudun ilk savunma mekanizması olmasına rağmen bu çocuklarda burundan solunum bırakılıp, ağızdan solunuma geçilmesi nedeni ile bu görev yerine getirilemiyor. Çünkü hava burundan geçip temizlenip, ısı ve nemi ayarlanıp ilerlemek yerine, direkt soğuk ve kuru hava ağız yoluyla akciğerlere ilerliyor. Bu da hem boğaz enfeksiyonlarının hem de akciğer enfeksiyonlarının artmasına neden oluyor. Geniz eti bazen kendisi enfeksiyon odağı taşıma özelliği de gösterebiliyor. Adenoiditis denilen sık geniz eti iltihabı geçirmesi nedeni ile çocukta sürekli bir burun ve geniz akıntısı olabiliyor. Ayrıca yine sürekli devam eden iltihaplı geniz akıntısına bağlı olarak boğaz ve alt solunum yolu enfeksiyonları da artabiliyor. Op. Dr. Nurten Küçük; “Kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpü geniz etinin yan taraflarına açılır. Bu durumda geniz eti çok büyük olduğu zaman bu tüplerin açıldığı ağızları kapatıp kulağın havalanmasını azaltır. Çocuk çok sık geniz eti iltihabı geçiriyor ise geniz eti çok büyük olmasa bile genizdeki mikroplar bu tüpler aracılığıyla kulağa ilerleyip orta kulak enfeksiyonlarına neden olabilirler” diyor.



NASIL TANI KONULUR?

Geniz etinden şüphe edilen çocuklarda (eğer çocuk izin verirse) burun endoskopuyla direkt bakılarak (kameradan görerek) geniz etinin büyüklüğü, geniz bölgesini ne kadar kapattığı veya geniz etinin enfekte olup olmadığı değerlendirilebiliyor. Bu işlemin yapılamadığı durumlarda ise çocuğun geniz etini yandan göstererek hava yolunu değerlendirebilmeyi sağlayan bir röntgen çekilmesi yeterli oluyor.



AMELİYAT NE ZAMAN GEREKLİ?

Geniz eti büyüyen çocuğun ameliyat olması gerekmediğini ifade eden Op. Dr. Nurten Küçük, “İlk değerlendirmede burunda akıntı görüyorsak ya da geniz eti değil de burun etleri büyük ve daha çok alerji kaynaklı burun tıkanıklığı olduğunu düşünüyorsak buna yönelik tedavi uygulamak gerekir. Bu tedavi seçenekleri arasında enfeksiyonu kurutmak için antibiyotik tedavisi, burun spreyleri, burun yıkama, alerjik bir burun yapısı görüyorsak da alerji tedavisi bulunuyor. Çocuğun yapılan muayenesinde genizin büyük bir kısmını kapatan bir geniz eti görülürse veya çocuğun takip edilen muayenelerinde her defasında geniz eti kaynaklı bir enfeksiyon odağı saptanırsa bu durumlarda çocuklara geniz eti ameliyatı önerilir. Özellikle çocukta apne şikayeti başlamış ise bu kaçınılmaz bir ameliyat endikasyonudur. Bu durumda çok beklemeden ameliyat uygulanması gerekir” diyor. Yine çocukta geniz eti kaynaklı ciddi uyku sorunları yaşanıyorsa, çok sık hasta olmasına neden oluyorsa, sık sık kulak enfeksiyonu geçiriyor ve geçmeyen orta kulak enfeksiyonu kaynağı oluşturuyor ise veya ciddi diş ve yüzde şekil bozuklukları yaratıyor ise yine geniz eti ameliyatı öneriliyor.



Geniz eti büyükse ve çocukta sorun yaratıyorsa bir yaş dahil her yaşta ameliyat yapılabiliyor. Eğer çok ciddi solunum sıkıntısı yaratmıyor ise ameliyat için genelde en erken iki yaş üstü bekleniyor. Geniz etinin en büyük hacme ulaştığı ve çocukta en sık ve ciddi sorunlara neden olduğu yaş 5-6 yaş civarı olduğu için en sık geniz eti ameliyatı önerilen dönem de bu yaşlar.







NASIL BİR OPERASYON?

Geniz eti ameliyatlarında en sık kullanılan yöntem; ağız açacağı kullanılarak üst damağın arkasından geniz bölgesi görülüp, dokunularak geniz eti kontrol edildikten sonra geniz etinin kazındığı küretaj yöntemi. Bununla beraber yeni kullanılan farklı yöntemler de bulunuyor. Bunlar; lazer yöntemi, Thermal Welding yöntemi veya radyofrekans enerjisi kullanılarak, geniz etlerinin özel bir teknolojiyle buharlaştırılarak alınmasını sağlayan Plasma yöntemi.



YA TEKRAR BÜYÜRSE?

Geniz eti ameliyatları geride geniz etinden parça bırakılmayacak şekilde yapılıyor. Eğer ameliyat sırasında geniz etinin kontrolü iyi yapılmamış ve tam çıkartılmamışsa tekrar büyüyüp şikayetlere neden olması söz konusu olabiliyor. Ancak bu duruma nadiren rastlanıyor.



AMELİYATA KARAR VERİLDİYSE

Ne yazık ki ameliyat olma fikri, bu basit bir operasyon bile olsa, bazı çocuklarda endişeye neden olabiliyor. Peki, çocuk ameliyata hazır değilse ya da korkuyorsa ne gibi duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor, ameliyat olma fikri çocukların psikolojisini nasıl etkileyebiliyor? Bu soruların cevabını Uzman Psikolog Aynur Sayım’dan aldık.



GÜVENDE HİSSETMELİ

Hastalığın türü, derecesi, çocuğun yaşı, ailenin şartları, yapısı, ailenin hastalığa bakışı, hastalığın doğuştan mı sonradan mı oluştuğu gibi durumlar çocuğun algısını, duygusunu ve verdiği tepkileri etkiliyor. Çocuğun yaşadığı kaygı ve öfke duygusu, depresyon yaşamasına sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda ebeveyn tutumlarının birinci derecede önemli olduğunu belirten Uz. Psikolog Sayım, çocuğun en çok ihtiyacı olanın ‘güvende olma’ duygusu olduğunun altını çiziyor. Çocuk korunup kollandığını, ihtiyaçlarının karşılanacağını hissetmek, bakım veren kişiyle güvenli bir bağlanma oluşturmak, yakın ilgi, şefkat, dinlenmek, anlaşılmak istiyor.



Bazen farklı sebeplerle tüm bu süreç olumsuz etkilenebiliyor. Çocuk düzeni bozan bu tehdit karşısında korkuyor. Hem kendi hem de sevdikleri için kaygılanıyor ve güvende hissetmiyor. Bu durumda da; psikiyatrik rahatsızlıklar (depresyon, anksiyete bozukluğu, sosyal fobi gibi), okul başarısının düşmesi, uyum ve davranış sorunları, gelişimin duraklaması ve gerilemesi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.



UYKU VİDEOSU ÇEKİN

Geniz eti ameliyatının gerekliliği konusunda doktorlar arasında bazen görüş farklılıkları da olabiliyor. Peki, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Op. Dr. Nurten Küçük, geniz eti ameliyatında doktorun muayenesi kadar çocuğun ebeveyni tarafından verilen hikayenin de önemli olduğunun altını çizerek, bu nedenle ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri ve çocukta geniz etinin yarattığı şikayetleri çok iyi bir şekilde doktora anlatmaları gerektiğini; özellikle çocuğun uyku sırasında yaşadığı sorunların videoya kaydedilmesinin karar verme açısından yol gösterici olacağını vurguluyor ve ekliyor: “Unutulmamalı ki geniz eti gerçekten büyükse ve çocukta sorunlara neden oluyorsa yarardan çok zarar vermeye başlamış demektir.”



AMELİYAT ÖNCESİ NE YAPMALI?

• Öncelikle tüm aile çocuğun hastalığına veya yaşanılan duruma değil, çocuğun gereksinimlerine odaklanmalı. Bu alanda düzenlemeler yapılmalı.



• Hastalığın kabulünün sağlanması ilk çalışma olmalı.



• Sorunu tanımlayıp, aile ve çocuk bilgilendirilmeli. “Hastalığın adı nedir, seyri nedir, tedavi nasıl olacak, süreçte neler yaşanabilir” gibi soruların yanıtları, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine göre açıklanmalı. Aile de ne ile mücadele edeceğini, nasıl davranacağını, onları nasıl bir sürecin beklediğini öğrenmeli.



• Ev ve yaşam düzeni yaşanılan duruma göre şekillenmeli. Gerekiyorsa danışman desteği alınmalı



NASIL ANLATILMALI?

• 3 yaşa kadar: Çocuğa ameliyat olacağı günden bir gün önce bilgi verilmeli.



• 3-5 yaş arası: Kısa, net, basit bilgiler verilmeli. Ayrıntılı açıklamalardan kaçınılmalı.

• 5-8 yaş arası: Bu yaş grubundaki çocuklar açıklama isteyip sorular sorabilirler. Çocuğu geçiştirmeden kısa, net, anlaşılır biçimde anlatım yapılmalı.



• 9-12 yaş ve üzeri: Bu yaşlardaki çocuklara çok ayrıntıya girmemek koşuluyla sakince süreç anlatılabilir.



SÜRECİ SİZ YÖNETMELİSİNİZ

Çocuğun olayı algılama şekli ve yapılacak işlemle ilgili duygu ve düşüncelerinin, ailenin çocuğa süreci nasıl yansıttığı ile paralel olduğunu vurgulayan Uzm. Psikolog Sayım, “Çocuk ailenin yüz ifadesini, beden dilini, sözlü olduğu kadar sözsüz davranışlarını da takip eder ve olanlardan endişe, kaygı hissederse, ‘Demek ki, endişelenilecek bir durum var’ şeklinde algılar. Huzursuzluk, ağlama nöbetleri, içe kapanma, uykunun bozulması, iştah sorunları, günlük keyif aldığı aktivitelere istek duymama gibi hem duygu hem davranış boyutunda birtakım tepkiler verebilir” diyor. Bu gibi durumlarda ailenin de endişeli olmasının doğal olduğunu anlatan Sayım, sürecin en önemli yöneticisi olan ailelerin hastalık ve operasyonun içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmasının, çocuklarına karşı sakin ve rahatlatıcı davranabilmeleri açısından son derece önemli olduğunu da bir kez daha vurguluyor.