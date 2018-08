Çocuklarına öğütlerini masallara dönüştüren ve onlarla birlikte yeniden masallara inanan Ayşe Eşmeli’nin ikinci kitabı raflarda...

Yazı: İpek Koşan



Eski basketbolcu ve sunucu Ayşe Eşmeli Ayar, oğulları Ali ve Kaan ile birlikte çocukluk hayallerini hayata geçirdi ve masal kitapları yazmaya başladı. “Masallar, çocukların hayal dünyasını geliştirerek duygularını daha iyi ifade etmelerini sağlıyor” diyen Ayşe Eşmeli, zihninden geçen birçok şeyi masallara döküyor ve çocuklarla buluşturuyor.



Masal seven bir çocuk muydunuz yoksa ilginiz annelikten sonra mı başladı?

Eşim ile tanıştığımızda onu ilk götürdüğüm film ‘Şirinler’di. Masallar benim hayatımda her zaman var.



Masal yaratma konusunda ipuçları verir misiniz?

Masallar evrensel esaslara dayanır. Olağanüstülükler ön plandadır. Yer, mekan, zaman kavramı yoktur. Tamamen hayal dünyanızla ilgili bir anlatımdır. Masallarla eğitim verirsiniz. Eğlendirerek eğitirsiniz. Oğlumun ilgisini çeken bir konuda, söylemek istediklerimi araya sıkıştırarak, yatmadan önce hikayeler anlatıyorum.



Sizce çocuklar masalları neden bu kadar çok seviyor?

Çocuklar gerçekliğin peşinde değiller, inandırıcılığın peşindeler. Büyük zihinleri uçsuz bucaksız bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. Konuşan fare, uçan fil, dans eden penguenler... Hayatta her şeyin var olabileceğine inanıyorlar. Keşke büyüdüğümüzde de masallara inanan o çocuk yanımız bizimle kalabilse...



Kitap yazma serüveniniz nasıl başladı?

Yazı yazmayı beş yaşında ‘Susam Sokağı’ programı ile kendi kendime öğrendim. Kitap yazma fikri hep kafamın bir yerinde vardı. Ali doğduktan sonra ona anlattığım masalları bir defterde toplamaya başladım. Fikirlerim hikayeye, hikayelerim de kitaba dönüştü.







Çocuklar için masal nasıl seçilmeli sizce?

Masal kitaplarını seçerken çocuklarım beni yönlendiriyor. Ali, iki yaşından beri çöp kamyonlarını çok seviyor. Ne kadar zor oluyordu masal kitapları bulmak anlatamam. Kaan ise içinden ayıcık, oyuncak çıkan komik karakterli masal kitaplarına bayılıyor. Renkleri, dokusu, resimleri; çocuklar hangisini seviyorlarsa onu alıyorum genelde. Okurken de başını, ortasını, sonunu bazen değiştiriyorum ve bir kitabı yüz kere okuyabiliyoruz.



Masal dinlemenin çocuklara nasıl faydaları var?

Hikaye dinlemeyi kim sevmez? Benim en sevdiğim zaman oğullarımı yatırdıktan sonra yatakta onlara anlattığım, okuduğum hikayeler. En duygusal, en yakın, en sakin zamanlar. Aynı zamanda da söylemek istediklerimi, öğütlerimi, masallara ekleyerek söylüyorum. Daha faydalı geri dönüşler alıyorum Ali’den. O gün okulda bir şey olduysa ve bana söylemediyse söylüyor, duygularını daha rahat ifade ediyor. O masallar bir süre sonra sohbete dönüşüyor. Ayrıca zihnini ve hayal dünyasını çok geliştiriyor. Sadece çocukların değil, bizlerin de, Ali bazen hayalini bana anlatıyor, o bana bir fikir veriyor ve yeni masalımın konusu çıkmış oluyor.



Çocukların en çok sevdiği masallar hangileri?

Çocuk hangi masalı tekrar tekrar dinlemek isterse o masalı sevmiştir. Biz yeter ki okuyalım, onlar sevdiklerini belli ederler.