Panel Kırtasiye Kozyatağı’ndaki mağazasında 3-10 yaş arası çocukların el becerileri, hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirecek eğlenceli bir etkinlik düzenliyor. 15 Ekim Cumartesi Günü Panel Kırtasiye Mağazası’nda gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, Goodwin faaliyet hamurlarıyla iç dünyalarını sanata dökecek, hem eğlenecek hem de yaratıcı zekalarını harekete geçirecek.
Okul alışverişi denildiğinde ilk akla gelen mağazalardan Panel Kırtasiye’de yaratıcı aktivite bölümü açıldı. Panel Kırtasiye, 3-10 yaş arası çocukların el becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirecek bir etkinlik düzenliyor. 15 Ekim Cumartesi Günü Panel Kırtasiye’nin Kozyatağı İnönü Caddesi’ndeki Mağazası’nda gerçekleştirilecek aktiviteye aileler de katılabilecek.